부사관 정책발전 토론장 ‘제3회 부사관 학술경진대회’ 개최 하사보다 상사 많은 ‘군 고령화 현상’, 국내외 교육참여 제한 계급체계 다원화돼 있지 못한 부사관, 현실적 보상 마련돼야 원사도 예초기, 과중한 행정 작업 부담 덜고 훈련 집중 필요

[헤럴드경제=전현건 기자] 최근 하사를 비롯한 부사관 처우가 열악한 탓에 지원자가 줄고 이직은 늘고 있다는 지적이 제기된다.

부사관 부족 문제를 해결하기 위해서는 복무여건과 전문화 개선을 위한 제도적 뒷받침이 필요하다는 목소리가 높다.

육군부사관학교와 한국열린사이버대학교는 ‘제3회 부사관 학술경진대회’를 27일 서울 한국열린사이버대학교 대강당에서 진행했다고 29일 밝혔다.

부사관 역량 강화와 정책 발전을 위한 집단지성 토론장인 이번 대회는 군복무와 학업을 병행하는 군인 학생과 군복무 중인 현역 부사관, 군무원, 일반인 등 100여명이 참석했다.

부사관 정책발전, 자기계발 노력, 학교발전 제언 등 총 3개 분야에 21명이 본선에 진출해 평소 부사관 발전에 대한 생각을 발표하고 토론의 시간을 가졌다.

특히 부사관 정책발전 분야에서 부사관 처우 개선과 관련해 열띤 토론이 진행됐다.

이모 상사는 “지난해 부사관 지원율은 2.8대 1로 역대 최저치를 기록했다”며 “하사보다 상사가 많아지는 군 고령화 현상이 발생하고 있다”고 지적했다.

이 상사는 부사관 멘토링 제도를 도입하면 군 생활 경력 관리, 초급간부 목돈 마련, 중견간부 자산 형성 등을 기대할 수 있다고 조언했다.

이를 통해 부사관의 위상 제고와 우수한 인재를 확보할 것이라고 내다봤다.

백모 상사는 부사관 정책 발전의 핵심은 교육훈련이라고 강조했다.

백 상사는 현재 부사관이 교육행정부터 평가, 훈련, 병력관리, 작업 등 과중한 부담이 있다고 진단했다.

이를 해결하기 위해선 정책 혁신을 통한 교육과 훈련의 분리가 필요하다고 봤다.

그는 “부사관 처우 개선은 결과일 뿐 출발점이 아니다”며 “부사관의 권위는 능력과 전문성에서 비롯되기 때문에 과중한 행정 작업의 부담을 덜어내고 훈련에 집중해야 한다”고 제언했다.

박모 상사는 군이 초급간부 모집에만 급급한 현실을 언급하며 부사관들에게 과도한 책임이 주어지기 때문에 좋은 인재를 놓치고 있다고 지적했다.

박 상사는 부사관은 국내외 위탁교육이나 전문자격화 과정 등 참여 기회가 제한적이라고 말했다.

그는 “아직도 4년제 주간 국내외 위탁교육은 부사관에게 열려있지 못하다”며 “전문자격화 과정은 자격기준 조건만 되면 모든 부사관이 가야한다”고 밝혔다.

특히 계급체계가 다원화돼 있지 못한 부사관의 현실적인 보상이 마련돼야 한다고 강조했다.

박 상사는 “하사 때도 중사 때도 예초기, 상사가 되니 사람이 없어서 예초기, 원사가 되도 똑같다”며 “남아 있는 인원에게 과도한 업무를 간소화할 필요가 있다”고 말했다.

김채식 부사관발전연구소장(전 육군 주임원사)은 이번 대회를 통해 “부사관의 역량 강화를 위한 전문성 향상과 복무여건 개선에 각 군은 물론 국가적 차원의 관심과 지원이 절실하다”고 강조했다.

김 소장은 “학술대회 등 이러한 노력들이 부사관의 위상 증진과 전력 강화에 크게 기여할 것”이라고 덧붙였다.

한편 한국열린사이버대학은 군 외부기관으로서 부사관발전연구소를 운용하는 등 부사관 제도 발전과 위상 강화를 위해 노력해 오고 있다.

특히 국방상담드론융합학과를 비롯한 여러 학과에서 650여명의 부사관들이 학업에 매진하고 있다.