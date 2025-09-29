멤버십 등급 VIP 이상 고객 혜택 10월 BBQ·클룩 등 8개 제휴 추가

LG유플러스가 대표 커피 브랜드인 스타벅스와의 신규 멤버십 제휴를 맺는다고 29일 밝혔다. LG유플러스는 고객에게 차별화된 멤버십 혜택을 제공하기 위해 제휴사를 지속 확대하고 있다.

LG유플러스 VIP 이상 고객은 이날부터 누구나 매월 한 번 스타벅스 혜택을 받을 수 있다. VIP 고객은 더블 사이즈업을, VVIP 고객은 아메리카노 톨(Tall) 사이즈 무료와 더블 사이즈업 1회 중 하나를 고를 수 있다.

이용 방법은 스타벅스 매장에서 메뉴를 주문 후 LG유플러스 ‘당신의 U+’ 앱에서 바코드를 열어 매장 파트너에게 보여주면 된다. 혜택은 매장에서 사용할 수 있으며 사이렌 오더 및 배달에는 쓸 수 없다.

LG유플러스는 스타벅스 제휴를 기념해 다음 달 20일부터 24일까지 스타벅스의 대표 혜택인 ‘별’을 선물한다. 별을 원하는 고객은 LG유플러스 당신의 U+ 앱에서 오전 11시에 선착순으로 발급하는 쿠폰을 받으면 된다.

쿠폰을 받으면 VVIP 고객은 8개의 별을, VIP 고객은 5개의 별을 얻을 수 있다. 별 혜택은 5일간 중복 수령이 가능해 VVIP 고객은 최대 40개, VIP 고객은 최대 25개까지 적립할 수 있다.

받은 별 쿠폰은 스타벅스 앱에 접속 후 쿠폰 메뉴에서 별(Star) 쿠폰 입력을 통해 등록 가능하다. 별은 받은 날부터 3일 이내 등록 가능하며, 등록한 별은 별 개수에 따라 음료·푸드·굿즈로 교환할 수 있다.

매월 차별화된 고객경험을 선사하는 유플투쁠은 10월에도 계속된다. 특히, 10월에는 신규 제휴사 8개가 추가됐다. 신규 혜택으로는 ▷14일 ‘퐁당샤브’ ▷20일 ‘배달의민족X본도시락’ ▷20~24일 ‘짱구와 함께 떠나는 캠핑 어드벤처 전시‘ ▷21일 ‘BBQ’ ▷22일 ‘낫온리포투데이’ ▷23일 ‘우버’ ▷23일 ‘스피드메이트’ ▷28일 ‘바잇미’가 있다.

장준영 LG유플러스 마케팅전략담당(상무)은 “이번 혜택은 LG유플러스를 오랫동안 이용해 주신 고객들께 감사하는 마음을 담아 좀 더 풍족하고, 일상에서 멤버십 혜택을 누리실 수 있도록 기획했다”며 “다가오는 추석 연휴에 맞는 쇼핑 할인, 이동수단, 식음료 혜택 등도 강화했으니 LG유플러스와 행복한 추석을 보내시길 바란다”고 말했다. 권제인 기자