롯데百 잠실점 ‘키네틱 그라운드’ 오픈 신세계·현대도 영패션 강화, 고객 유혹 K-패션 앞세워 외국인 수요 본격 공략

롯데백화점이 지난 26일 서울 잠실점 2층에 K-패션전문관 ‘키네틱 그라운드’를 정식 오픈했다. 지난 7월 롯데타운 명동에 이어 선보인 두 번째 매장이다. 정식 개장을 하루 앞두고 방문한 키네틱 그라운드는 공간을 한 발 먼저 둘러보기 위한 고객들의 발걸음이 이어졌다.

이곳에는 약 1500평 규모에 총 19개의 브랜드를 선보인다. 명동(약 550평) 매장 면적의 약 3배에 달한다. 롯데백화점은 기존 하이마트였던 공간을 약 6개월간의 공사를 거쳐 새롭게 단장했다. 7층에 있던 영캐주얼 브랜드를 재배치해 유기적으로 연결하는 작업도 함께했다.

이번 키네틱 그라운드도 상권의 특징을 고려했다. 잠실점은 젊은 고객을 비롯해 외국인 관광객, 가족단위 방문객이 많다. 쇼핑 및 문화, 체험, 관광 등 상권 특성에 맞춰 ‘마뗑킴’ ‘더바넷’ 등 K-패션과 ‘테토’ ‘로우로우’ 등 라이프스타일, 인기 IP(지식재산권) 콘텐츠를 결합한 복합공간으로 조성했다.

키네틱 그라운드 양 끝에는 전략적으로 브랜드를 배치했다. 한쪽에는 리락쿠마와 짱구 캐릭터를 테마로 한 굿즈숍과 카페를 각각 선보였다. 롯데월드몰과 연결되는 반대쪽에는 내년 1월 ‘무신사스토어’가 입점할 예정이다. 앞서 본점에서도 글로벌 2030 공략을 위해 면세점에서 백화점으로 넘어오는 입구 양옆에 인기가 입증된 K-패션 브랜드들을 배치했다.

윤창욱 롯데백화점 패션부문 영컬처팀 치프바이어는 “패션을 비롯해 잡화, 카페 등 가장 젊은 브랜드를 중심으로 구성했다”며 “특히 양 끝에는 고객을 끌어모을 수 있는 브랜드를 의도적으로 배치했다”고 설명했다.

이처럼 백화점업계가 패션 카테고리 강화에 나선 것은 젊은 소비자 모객을 위해서다. 장기적으로는 K-패션을 키워 글로벌 고객을 공략하려는 의도도 엿보인다. 내수 성장의 한계가 뚜렷한 상황에서 젊은 해외 고객을 끌어들여 돌파구를 찾겠다는 것이다. 업계는 국내외에서 경험한 K-패션에 대한 긍정적인 경험이 지속적인 소비로 이어지기를 기대하고 있다.

신세계백화점은 영패션 특화매장인 ‘하이퍼 그라운드’를 선보이고 있다. 최근에는 일본 도큐그룹과 손잡고 글로벌 MZ세대 공략에 나섰다. 다음달 시부야 중심지에서 하이퍼 그라운드 팝업을 열고 K-패션을 선보인다는 계획이다. 이외에도 주요 매장에 영패션전문관을 재단장하고 IP 콘텐츠 팝업을 선보이는 등 젊은 고객 유치에 적극적인 모습이다.

현대백화점 역시 K-패션을 강화 중이다. 젊은 고객이 많은 지점을 중심으로 차별성 있는 영브랜드를 선보이는 데 집중하고 있다. 이달에는 더현대글로벌이 일본 도쿄에 K-패션 브랜드를 알리는 상설 매장을 열며 사업을 확장했다. 향후 대만과 홍콩 등 다양한 국가로도 진출할 가능성을 열어뒀다.

백화점업계 관계자는 “젊은 세대에게 인기 있는 신진 브랜드를 전략적으로 배치해 고객을 공략하고 있다”며 “K-패션은 내국인을 비롯해 외국인 고객에게도 잠재력이 크기 때문에 적극적으로 키워나갈 것”이라고 말했다.

전새날 기자