환경재단과 함께한 ‘쓰담필터X모두모아’ 캠페인

[헤럴드경제=강승연 기자] 한국필립모리스는 26일부터 28일까지 부산 삼락생태공원에서 열린 2025 부산국제록페스티벌에서 ‘아이코스 부스’를 운영하고 플로깅 캠페인을 진행했다.

한국필립모리스는 즐거움과 책임이 공존하는 축제 문화를 실천하기 위해 환경재단과 협력해 ‘쓰담필터X모두모아’ 플로깅 캠페인을 전개했다. 부산 지역에서는 처음으로 한 플로깅 캠페인이다.

지역에서 활동하는 40여명의 쓰담필터 크루는 축제장 곳곳에서 무단투기 쓰레기와 담배꽁초를 수거하며 “부산이 깨끗해지면 바다도 깨끗해진다”는 메시지를 전달했다.

현장을 찾은 많은 관람객들이 올자발적으로 행사장 뒷정리에 동참, 시민과 함께 깨끗한 축제 문화를 만드는 의미도 남겼다.

페스티벌 현장에서 운영한 아이코스 부스는 다양한 체험 요소를 통해 축제의 흥겨운 분위기를 한층 고조시키는데 기여했다.

한국필립모리스 관계자는 “이번 페스티벌은 음악과 사람, 책임이 어우러진 뜻깊은 자리였다”며 “앞으로도 한국 소비자들이 공감하는 사회적 책임을 실천하는 활동을 이어가겠다”고 말했다.