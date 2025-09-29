프랑스 건축가 빌모트 설계 참여, 용산 랜드마크 단지 예고 스카이 커뮤니티·대형 중앙광장 등 차별화된 커뮤니티 도입

[헤럴드경제=정주원 기자] 대우건설이 서울 용산구 청파동 일대 ‘청파1구역 주택재개발정비사업’의 시공사로 최종 선정됐다. 대우건설은 총공사비만 3556억원 규모인 이곳에 자사 하이엔드 브랜드 ‘써밋(Summit)’을 적용한 고급 주거단지 ‘루이리스 써밋’을 선보일 예정이라고 29일 밝혔다.

해당 사업은 청파동2가 11-1번지 일대에 지하 5층~지상 25층, 10개 동 626가구 규모 공동주택과 부대복리시설을 짓는 정비사업이다. 대우건설은 지난 27일 열린 청파1구역 조합 정기총회에서 조합원들의 의결을 거쳐 시공사로 확정됐다.

단지명으로 제안된 ‘루이리스 써밋’은 ‘Royal(왕실)’과 프랑스 왕실의 상징인 ‘Lis(백합)’을 결합한 작명으로, 대우건설의 하이엔드 전략을 반영했다. 특히 프랑스 건축 거장 장 미셸 빌모트가 설계에 참여해 랜드마크 외관과 프리미엄 조경, 차별화된 커뮤니티 시설이 도입될 예정이다.

단지 중앙에는 1660㎡ 규모의 대형 광장과 다양한 테마가든이 조성된다. 세대 내 평면은 조망권을 극대화할 수 있도록 특화 설계가 적용된다. 또 25층에는 약 60m 길이의 ‘스카이 커뮤니티’가 들어서 도심과 한강 조망을 동시에 즐길 수 있도록 했다. 이외에도 30여 개의 맞춤형 커뮤니티 프로그램을 도입해 입주민의 라이프스타일을 반영한다는 계획이다.

대우건설 관계자는 “대한민국 주택공급 1위 건설사로서 쌓아온 정비사업 경험과 차별화된 시공 역량을 바탕으로 청파1구역을 서울 도심의 새로운 주거 랜드마크로 완성하겠다”고 말했다.

한편 대우건설은 27일 개최된 ‘문래동4가’ 재개발 총회에서도 삼성물산과 컨소시엄을 이뤄 시공사로 선정됐다. 이로써 올해 정비사업 부문에서만 총 6개 단지, 약 1조8717억원의 수주고를 올렸다. 대우건설은 향후 영등포 ‘유원제일2차’ 등 수도권 우량 사업지에서 추가 수주에도 속도를 낼 방침이다.