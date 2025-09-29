차세대 KYC기반 스테이블코인 모델 공동연구·개발

[헤럴드경제=정호원 기자] 웹3 인에이블러(Web3 Enabler) 파라메타(PARAMETA)가 글로벌 스테이블코인 결제서비스 하나월렛을 제공하는 하나테크(HanaTech)와 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 29일 밝혔다. 이번 협약을 통해 차세대 KYC 기반 스테이블코인 모델과 스테이블코인 직불카드 인프라를 공동 연구·개발할 계획이다.

파라메타와 하나월렛은 ▷차세대 KYC 기반 스테이블코인 모델 검증 ▷스테이블코인 직불카드 글로벌 PoC 추진▷국내 원화(KRW) 기반 서비스 확장 가능성을 모색할 계획이다.

이번 협력은 최근 국내에서 원화 스테이블코인 발행 및 활용 논의가 활발히 이루어지고 있지만 기술적 요건에 대한 구체적인 논의가 부족하다는 데서 출발했다. KYC, AML 등 규제 대응을 충족할 수 있는 실질적인 모델 제시가 시급한 과제로 떠올랐다.

차세대 KYC 기반 스테이블코인 모델은 기존 은행·거래소 등 중앙 기관이 사용자의 블록체인 네트워크별 지갑을 직접 검증·관리하는 구조와 달리, 사용자가 최초 KYC를 통해 DID를 발급받으면 이후 지갑만 추가해도 여러 네트워크와 서비스에서 재사용할 수 있는 구조다. 이를 통해 중복 절차를 줄이고, 멀티체인 확장성과 빠른 확산성을 확보할 수 있을 것으로 기대된다.

스테이블코인 직불카드 글로벌 PoC는 호주에서 이미 운영 중인 하나월렛 인프라를 활용해 스테이블코인 기반 직불카드의 구현 및 운영 모델을 실질적으로 검증하고, 향후 국내 결제 시장에서의 적용 가능성을 가늠하는 기반이 될 것으로 기대된다.

김종협 파라메타 대표는 “이번 협력은 실생활 결제와 차세대 KYC 혁신을 동시에 검증할 수 있는 중요한 계기”라며 “향후 원화기반 스테이블코인 직불카드와 DID 기반 KYC 모델을 국내 시장에 선보일 수 있도록 하나월렛과 긴밀히 협력하겠다”고 밝혔다.

마크 존스(Mark Jones) 하나테크 대표는 “PARAMETA와의 협력은 DID 기반 KYC와 스테이블코인 결제 인프라를 결합한 새로운 모델을 검증할 수 있는 계기가 될 것”이라며 “호주에서 이미 운영 중인 스테이블코인 직불카드를 기반으로 이번 협력은 한국을 포함한 글로벌 확산 가능성을 보여줄 것”이라고 말했다.