온누리상품권 5만원 제공…1000명 추첨

[헤럴드경제=정호원 기자] 새마을금고중앙회는 추석을 맞아 오늘부터 다음 달 17일까지 전통시장 이용회원을 위한 디지털 온누리상품권 캐시백 이벤트를 진행한다고 29일 밝혔다.

이번 이벤트는 이벤트 응모에 참여한 회원 중 MG체크카드 개인형 상품으로 전통시장 가맹점에서 누적 1만원 이상 결제한 회원을 대상으로 한다. 총 1000명을 추첨하여 디지털 온누리상품권 5만원을 제공한다.

전통시장 가맹점은 소상공인시장진흥공단 지정 전통시장 가맹점으로, 중소벤처기업부 온누리상품권 가맹점을 포함한다. 이벤트 응모하기는 가까운 새마을금고 영업점, MG더뱅킹(앱) 및 MG카드홈페이지(PC)에서 할 수 있다.

새마을금고중앙회 관계자는 “추석을 맞이하여 새마을금고 회원분들이 이번 이벤트를 통해 풍요로운 혜택을 누리며, 더 나아가 지역상권 및 전통시장 활성화를 통한 상생의 가치를 실현하고자 이번 이벤트를 기획했다”고 전했다.

이벤트의 상세내용은 MG카드 홈페이지, MG더뱅킹 앱 및 가까운 새마을금고 영업점을 방문해 확인할 수 있다.