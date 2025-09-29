최근 한화에어로와 2700억원 규모 양산계약 체결 위험지역 정찰, DMZ 통로개척 등 다양한 임무수행

[헤럴드경제=전현건 기자] 방위사업청은 29일 경남 창원 한화에어로스페이스에서 ‘폭발물 탐지·제거 로봇’ 양산사업 착수회의를 개최했다고 밝혔다.

이번 회의에는 육·해·공군과 해병대, 국방기술품질원, 한화에어로 관계자 등이 참석해 양산 계획, 공정·품질 관리, 부품 단종 대응, 기관 간 협력 방안 등을 논의했다.

방사청은 2020년부터 폭발물 탐지·제거 로봇 개발을 추진해 2023년 8월 전투용 적합 판정을 받았다.

이어 우리 군 표준품목 지정과정을 거쳐 지난 5일 한화에어로와 2700억원 규모 양산계약을 체결했다.

폭발물 탐지·제거 로봇은 올해 말부터 각 군에 순차적으로 인도돼 2027년 말까지 전력화를 완료할 예정이다.

뛰어난 기동성과 임무에 따라 탈부착이 가능한 모듈형 장비를 갖추고 있어 위험지역 정찰, 비무장지대(DMZ) 통로 개척, 지하 시설물 탐색 등 다양한 임무를 수행할 수 있다.

또 운용 인원은 위험지역 밖에서 휴대용 원격조종장치를 통해 로봇을 조종할 수 있으며 모든 방향으로 작동이 가능한 로봇 팔을 이용해 건물 천장에 설치된 폭발물까지 제거 가능하다.

탐지 기능 역시 대폭 강화돼 금속뿐 아니라 비금속 지뢰도 탐지할 수 있고 철판 뒤를 투시할 수 있는 엑스레이 장비를 통해 교묘하게 위장된 급조폭발물도 식별할 수 있다.

탐지된 폭발물은 로봇에 장착된 집게로 인양 혹은 케이블 절단기로 해체하거나, 고압의 물을 발사하는 물포총으로 현장에서 무력화할 수 있다.

이를 통해 공병부대와 폭발물처리 전담 인원 임무 수행 능력이 크게 향상되고 장병들의 생명과 안전을 효과적으로 보호할 수 있을 것으로 기대된다.

한화에어로는 로봇 생산 전용 생산·검사 설비를 처음으로 공개했다.

동일 작업자가 모든 공정을 수행하는 ‘1인 완결형 생산방식’으로 조립 정확도와 생산 효율을 높여 군에 적기 인도는 물론 향후 수출 시에도 안정적인 생산 능력을 확보할 수 있을 것으로 예상된다.

정재준 방사청 미래전력사업지원부장은 “국내 기술로 개발한 폭발물 탐지·제거 로봇이 일선 부대에 배치되면 우리 군의 임무 수행 능력을 높이는 것은 물론, 장병들의 안전을 더 효과적으로 보장할 수 있을 것”이라며 “미래전장환경에 대비하기 위한 유무인 복합체계 고도화와 첨단산업 기반 확대에 기여하는 계기가 되기를 바란다”라고 밝혔다.