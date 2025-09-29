추석 당일 제외, 최장 10일간 빠른 배송…인기상품 집중 편성

[헤럴드경제=강승연 기자] CJ온스타일이 최장 10일간 이어지는 황금 연휴에도 빠른 배송을 이어간다.

CJ온스타일은 추석 당일인 6일을 제외하고 내달 3일부터 12일까지 오늘도착·새벽도착·내일도착 등 ‘바로도착’ 배송 서비스를 제공한다고 29일 밝혔다. 특히 구매 당일 도착하는 오늘도착은 최대 오후 1시 주문 건까지 배달한다.

추석 연휴에는 패션·뷰티·일반식품·건강식품 등 명절 인기 상품을 집중 편성한다. TV라이브 채널에서 3일 오전 6시에 소개하는 ‘여에스더 글루타치온’, 5일 오전 6시에 판매하는 ‘뉴트리 보스웰리아’를 구매하면 당일 도착한다.

패션과 뷰티 방송에도 빠른 배송을 도입한다. 3일 저녁 6시 30분 캐주얼 아웃도어 ‘에디바우어’, 4일 오전 8시 20분 미국 폴로협회 공식 브랜드 ‘USPA 기모 카라티’, 5일 오전 8시 50분 ‘아디다스골프’ 등을 준비했다. 3일 밤 10시 45분 ‘겟잇뷰티 with 소이현’에서 방송하는 ‘동국 마데카크림’도 다음날 도착을 보장한다.

CJ온스타일 관계자는 “긴 추석 연휴에도 선물 상품을 구매하는 수요가 예상돼 구매 당일 배송하는 ‘바로도착’ 서비스를 도입했다”며 “앞으로도 배송 서비스를 고도화해 쇼핑 경험 혁신에 속도를 낼 것”이라고 말했다.