트립닷컴 국제관광 수요 분석

[헤럴드경제=함영훈 기자] 다가오는 추석 황금연휴를 앞두고 한국인들의 해외여행 수요가 급증하는 한편, 한국을 찾는 외국인 여행객도 크게 늘어나며 국내 여행시장이 양방향에서 활기를 띨 전망이다.

원스톱 글로벌 온라인 여행 플랫폼 트립닷컴(Trip.com)은 29일 추석 연휴를 앞두고 자사 예약 데이터를 기반으로 이같은 동향을 주요 여행 트렌드를 공개했다.

트립닷컴의 데이터에 따르면 최장 12일간 이어지는 이번 추석 황금연휴 동안 해외로 나서는 한국인 여행객은 전년 대비 약 80% 증가하며 활발한 해외여행 수요를 보였다. 특히 연휴기간 내 항공 예약의 62%가 일본과 동남아시아 주요국 등 단거리 노선에 집중되며, 단거리 여행 수요가 두드러졌다.

외국인 방한 수요 역시 크게 늘었다. 10월 골든위크 기간(9월 27일~10월 8일 기준) 일본, 대만, 베트남, 중국 등 주요 아시아 시장에서 한국행 예약이 가장 많았으며 호주와 인도네시아는 각각 약 84%, 63%의 높은 성장률을 기록했다.

특히 캐나다의 경우 세 자릿수 증가율을 기록하며 한국의 매력이 아시아를 넘어 장거리 시장으로까지 확산되고 있음을 보여줬다.

이러한 흐름은 한국이 더 이상 인근 국가 여행객만 찾는 단거리 관광지가 아닌, 글로벌 장거리 여행객까지 사로잡는 세계적 관광지로 도약하고 있음을 보여준다.

실제로 트립닷컴이 발표한 골든위크 기간 글로벌 인기 여행 도시 순위에서 서울은 3위, 제주는 10위에 올랐다. 서울은 오사카, 도쿄와 어깨를 나란히 하며 K-팝, 드라마 등 K-컬처와 쇼핑, 미식, 나이트라이프를 아우르는 복합 관광지로 자리매김했고, 제주는 천혜의 자연환경과 힐링·레저 수요를 바탕으로 한 아시아 대표 휴양지로 부상했음을 확인했다.

홍종민 트립닷컴 지사장은 “추석 연휴 기간 한국인 여행객들의 해외여행 수요가 폭발적으로 늘어나는 동시에 한국을 찾는 외국인 관광객도 크게 증가하면서, 한국 여행시장이 양방향에서 활기를 띠고 있다”며 “서울과 제주의 글로벌 인기 도약은 한국이 아시아를 넘어 세계 여행자들에게 점차 매력적인 목적지로 각인되고 있음을 보여준다”고 말했다.