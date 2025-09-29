[헤럴드경제=신동윤 기자] 네이버 주가가 3거래일 연속 강세를 보이고 있다. 글로벌 4위 가상자산거래소 업비트를 운영하는 두나무와 사업 협력을 논의 중이란 보도가 호재로 작용한 것이다.

29일 한국거래소에 따르면 오전 9시 17분 현재 코스피 시장에서 네이버는 전장보다 6.43% 오른 27만3000원에 거래되고 있다.

앞서 네이버는 핀테크 자회사 네이버파이낸셜을 통해 두나무를 완전 자회사로 편입하기 위한 포괄적 주식 교환 등 다양한 협력 방안을 논의하고 있다고 지난 25일 공시했다.

업계에선 네이버와 두나무가 이를 계기로 국내 원화 스테이블 코인 생태계 구축을 본격화하려 한다는 관측이 나온다.

이지은 대신증권 연구원은 이날 발간한 보고서에서 “네이버페이에 연동해 스테이블코인의 실물경제 활용처를 확보하려는 것”이라면서 “현재 네이버 본업의 성장 모멘텀(동력)이 약화한 상황에서 두나무와의 사업 협력은 단순히 단기 실적 개선보다는 장기 성장동력 확보라는 점에서 의미가 있다”고 평가했다.