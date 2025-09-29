총 850㎡(260평) 규모…모든 제품 체험 제공 오픈 기념 이벤트 진행…구강 유산균 증정

[헤럴드경제=김광우 기자] 세라젬은 경기도 용인시 기흥구에 역대 최대 규모인 체험형 매장 ‘세라젬 웰스토어(CERAGEM WELLSTORE) 용인기흥점’을 오픈했다고 29일 밝혔다.

세라젬 웰스토어 용인기흥점은 총 850㎡(260평) 규모로, 경기 남부권의 대표 쇼핑 허브인 기흥 리빙파워센터 지하 3층에 자리 잡고 있다. 기존 멤버십 회원뿐 아니라 신규 고객도 생활 동선 속에서 부담 없이 방문해 상담과 구매까지 원스톱으로 이어갈 수 있다는 점이 특징이다.

역대 최대 규모로 구성된 이번 매장은 세라젬이 제안하는 7-케어 솔루션에 기반한 전 제품과 서비스를 한 공간에서 체험할 수 있는 갤러리형 스토어다. 공간 전체가 제품 존(zone)별 전시관처럼 다양하게 구성돼 있어 고객은 자유롭게 관람하며 동시에 라이프스타일과 연계된 건강 관리 솔루션을 입체적으로 체험할 수 있다.

구체적으로 세라젬의 전 제품을 둘러볼 수 있는 다양한 DP존과 더불어 대표 제품인 척추 관리 의료기기 ‘마스터V 컬렉션’과 프리미엄 안마가전 ‘파우제M 컬렉션’, 혈액순환 관리 기기 ‘셀트론 순환 체어’를 경험해 볼 수 있는 각각의 체험존이 마련돼 있다. 알칼리 이온수 생성기 ‘밸런스’를 즐길 수 있는 카페존도 있다.

뿐만 아니라 현재 건강 상태를 체크해 볼 수 있는 세라체크존, 매장 한편에는 기존 체험형 매장인 ’웰라운지’가 축소된 형태인 ‘미니 웰라운지’까지 만나볼 수 있다.

미니 웰라운지에는 홈 뷰티 케어가 가능한 ‘셀루닉 메디스파 프로’부터, 4대 위장 증상 완화에 도움을 주는 알칼리 이온수 생성기 ‘밸런스’, 가정용 초음파 의료기기 ‘유리듬S’를 이용한 근육통 완화 등 세라젬이 제안하는 7-케어 솔루션을 한 자리에서 경험할 수 있다.

‘세라체크존’에서는 혈압·체성분·스트레스 지수를 측정해 볼 수 있다. 단순한 제품 체험을 넘어, 현재 몸 상태를 이해하고 앞으로의 관리 방향을 설정하는 ‘건강 관리의 출발점’이 될 수 있다는 게 세라젬 측의 설명이다.

오픈 기념 이벤트도 마련됐다. 매장에서 상담받는 고객에게 세라메이트 구강 유산균을 증정하며, 이벤트는 준비된 수량 소진 시 종료된다.

세라젬 관계자는 “세라젬 웰스토어 용인기흥점은 단순한 매장을 넘어, 세라젬이 제안하는 7-케어 솔루션을 총체적으로 체험할 수 있는 역대 최대 수준의 체험 매장”이라며 “세라젬의 다양한 제품과 서비스를 한 자리에서 경험하며 헬스케어의 미래를 만나보실 수 있을 것”이라고 말했다.