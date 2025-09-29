[헤럴드경제=박혜림 기자] 대전 국가정보자원관리원(국가자원) 화재로 서비스가 중단됐던 우체국 우편 서비스가 29일 오전 9시부터 다시 제공된다.

우정사업본부는 우체국금융에 이어 우편 서비스도 일부 복구를 완료했다고 29일 밝혔다.

이에 따라 이날 오전 9시부터 ▷우체국 창구 방문을 통한 통상·소포·국제우편 우편물 접수 ▷인터넷 및 모바일을 통한 계약고객의 다량 소포 발송 ▷인터넷우체국을 통한 사전접수 등 주요 서비스 ▷등기 및 소포 배송현황 조회 등이 가능해졌다.

다만 우체국 창구 방문을 통한 우편물 접수 가운데 착불소포, 안심소포, 신선식품 소포, 미국행 EMS(비서류) 서비스는 제공되지 않는다. 우편물 배달 및 종적조회도 지난 6월 22일부터 9월 26일 사이에 접수된 우편물은 조회가 되지 않는다.

우정사업본부 측은 “최근에 구축한 시스템이 화재로 인해 피해를 입어 사용이 어려워짐에 따라 지난 6월 시스템 개선 이전의 과거 설비를 재가동해 시스템 복구를 결정했다”며 “동원 가능한 최대한의 인원과 자원을 활용하여 어려운 복구 작업을 진행했다”고 설명했다. 다만 “우편 서비스가 과거 시스템을 재가동한 것이기 때문에 최근 서비스를 고도화한 일부 업무(미국행 EMS, 우체국쇼핑, 기관연계 전자우편 등)는 당분간 서비스 제공이 어렵다”며 “시스템이 안정화 될 때까지 일부 지역의 배달지연도 예상된다”고 덧붙였다.

우정사업본부는 지속적인 개선을 통해 당장 제공이 어려운 서비스도 조만간 재개할 수 있도록 노력한다는 방침이다. 또 추석 명절을 앞두고 이용량이 많은 소포우편물의 소통에도 큰 차질이 없도록 하겠다는 계획이다.

곽병진 우정사업본부장 직무대리는 “우체국금융 서비스에 비해 다소 늦었지만 국민들의 불편함을 최소화하고자 마지막까지 노력해 당장 시급한 우편 서비스를 중심으로 복구했다”며 “빠른 시일 내에 우편 서비스가 정상화될 수 있도록 더욱 노력하고, 추석 명절을 앞두고 소포와 더불어 모든 우편물이 정상 소통될 수 있도록 최선을 다 하겠다”고 말했다.