[헤럴드경제=조범자 기자] 2025시즌 프로야구 우승팀을 가리는 KBO 포스트시즌이 10월 5일 막을 올린다.

29일 한국야구위원회(KBO)가 발표한 2025 KBO 포스트시즌 일정에 따르면 10월 5일 와일드카드 1차전으로 가을야구가 시작된다.

정규시즌 4위 팀의 안방에서 치러지는 와일드카드 결정전은 4위 팀이 두 경기 중 한 경기에서 승리 또는 무승부만 해도 준플레이오프 티켓을 얻는다.

2015년 도입된 와일드카드 결정전에서 5위 팀이 4위 팀을 잡은 사례는 지난해 두산 베어스를 두 차례 연속 제압했던 kt wiz가 유일하다.

준플레이오프와 플레이오프는 5전 3승제, 한국시리즈는 7전 4승제로 열린다.

우천 취소 등 변수가 없을 경우 한국시리즈 시작일은 10월 24일이며, 7차전까지 가면 11월 1일에 막을 내린다.

각 시리즈 사이 최소 하루는 이동일로 편성하고, 포스트시즌 경기가 비로 열리지 못할 경우 다음 날로 연기된다.

연장전은 최대 15회까지다. 15회가 끝난 뒤에도 승패를 가리지 못하면 무승부 처리한다.

와일드카드 결정전을 제외한 시리즈의 경기에서 무승부가 나오면, 그 경기는 시리즈별 최종전이 끝난 뒤 무승부가 발생했던 구장에서 이동일 없이 연전으로 소화한다.

한 시리즈에 2경기 이상 무승부가 나올 경우는 이동일을 하루 두고 연전으로 치른다.

포스트시즌에서는 노게임과 강우 콜드가 없고, 서스펜디드 규정만 적용한다. 서스펜디드 경기가 성립할 경우에는 일시 정지한 이닝과 관계없이 하루에 한 경기만 치른다.

지난 시즌 한국시리즈에서는 KIA 타이거즈가 삼성 라이온즈전에서 서스펜디드를 포함해 1·2차전을 싹쓸이한 바 있다.

이러한 사례를 방지하기 위해 이번 시즌을 앞두고 KBO 이사회는 서스펜디드 경기가 성립해도 하루에 한 경기만 하기로 했다.

비디오판독은 정규 이닝 기준 한 팀당 2번씩 신청할 수 있다. 정규 이닝에서 2번 모두 번복될 경우 해당 구단에 추가로 1번만 더 기회를 준다. 연장전에 돌입하면 구단당 1번씩 기회를 더 준다.

체크 스윙 비디오판독은 정규시즌과 동일하게 구단당 2번의 판독 기회를 주고, 판정이 바뀔 시에는 기회를 유지한다. 체크 스윙 판독 역시 연장전에 들어가면 구단당 추가로 1번씩 더 준다.

한국시리즈 홈 경기 편성은 기존의 2(정규 1위)-2(플레이오프 승리 팀)-3(1위) 방식에서 2(정규 1위)-3(플레이오프 승리 팀)-2(1위) 방식으로 바꾼다. 따라서 정규리그 1위 팀은 한국시리즈 1, 2, 6, 7차전을 홈에서 개최한다.