14일 오전 9시부터 정식 운행

[헤럴드경제=손인규 기자] 동대문구(구청장 이필형)는 오는 10월 13일 구청 앞 광장에서 자율주행 버스 개통식을 개최한다고 밝혔다. 서울 자치구 중 동작구에 이은 두 번째이자 동북권 첫 번째 사례다.

이번 행사는 시·구 협력사업으로 추진하는 미래형 모빌리티 사업의 성과를 공유하고, 스마트시티 동대문구의 교통 혁신 비전을 제시하기 위해 마련됐다.

자율주행 버스(동대문A01)는 개통식 다음날인 14일 오전 9시 첫차부터 정식 운행에 들어간다. 노선은 장한평역에서 전농사거리, 청량리역, 세종대왕기념관을 거쳐 경희의료원까지 이어지는 왕복 15㎞ 구간으로, 총 23개 정류소를 운행한다. 운행은 평일 하루 6회, 운행 시간은 오전 9시부터 오후 6시 15분까지다.

탑승 시에는 승·하차 인원 확인 및 환승을 위해 교통카드를 태그해야 한다. 탑승 요금은 무료이며, 향후 유상 운송으로 전환될 예정이다.

차량은 자율주행 레벨3 수준으로, 카운티 일렉트릭(현대차)을 개조한 전기 자율주행 버스 2대가 투입된다. 레벨 3는 고속도로나 특정 조건에서 운전자의 개입 없이 차량이 주행할 수 있는 조건부 자동화 단계로 시험운전자가 탑승해 시스템 요청 시 수동으로 개입하게 된다.

전·후방/좌·우측방에는 라이다(LiDAR)가 총 4대 설치돼 객체를 인지하고, 차량 둘레에는 전방/좌·우측방에 총 8대의 카메라가 주행 상황을 살핀다.

구는 8월 말부터 시험 운행을 진행하여 자율주행 운행 데이터를 지속해서 수집해 시스템 안정성을 검증하고 서비스 품질을 높여왔다.

이필형 동대문구청장은 “자율주행 버스는 미래 교통 인프라 구축의 중요한 전환점이 될 것”이라고 전했다.