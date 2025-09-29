7월 불출석 이후 재판·특검 불출석 “재판에 나가야 할 것 같아서 보석 신청”

[헤럴드경제=박지영 기자] 윤석열 전 대통령이 재판에 나오기 위해 보석을 신청한다고 주장했다. 윤 전 대통령은 지난 1월 구속됐다가 3월 풀려났고, 7월 다시 구속된 이후에는 사실상 모든 수사와 재판을 보이콧하고 있다. 법조계에서는 ‘재판 출석’을 보장하기 위해 석방하기는 어려울 것이라는 게 중론이다.

28일 법조계에 따르면 윤 전 대통령은 지난 26일 서울중앙지방법원 형사35부(부장 백대현)가 심리하는 체포영장방해 등 혐의 재판에 출석해 약 18여분간 보석이 필요한 이유를 직접 말했다. 윤 전 대통령은 “보석 청구를 한 이유는 재판에 나가야 할 것 같아서”라며 “(구속) 상태로는 체력적으로 힘들다. 운동도 하고 변호인과 전화로 소통하면서 사법 절차에 협조하겠다는 뜻”이라고 했다. 또 불구속 상태에서는 내란 우두머리 재판에 출석했고 특검의 소환 조사에도 응했다고도 강조했다.

윤 전 대통령은 지난 2월 내란 우두머리 혐의 재판에서 ‘구속 취소’를 주장했다. 고위공직자범죄수사처(공수처)의 수사권, 구속 기한 계산법 등을 이유로 구속 자체가 위법하다는 취지였다. 사건을 심리하는 서울중앙지방법원 형사25부(부장 지귀연)는 ‘구속 기한이 만료된 상태에서 기소됐다’며 구속을 취소했다.

이번에는 전략이 수정됐다. 공수처 수사권 등 구속 자체의 위법성과 함께 ‘방어권 보장’을 핵심 논리로 내세우고 있다. 윤 전 대통령이 변호인과 원활하게 소통하며 재판을 받을 수 있게 해달라는 취지다. 현재 진행 중인 내란 우두머리 재판과 체포영장 방해 재판이 각각 주 1~2회 재판을 진행하고 있고, 3대 특검의 추가 기소가 예상되는 상황이다. 구치소에서는 변호인 접견, 연락이 제한되고 재판을 받기 위해 법원으로 오는 시간도 상당하다고 했다.

내란특검팀은 윤 전 대통령의 주장을 정면 반박했다. 윤 전 대통령이 방어권 행사를 ‘포기’했다고 주장했다. 특검팀은 “피고인은 실질적 방어권이 필요하다고 하지만 수사기관 조사에 불응하고 내란 우두머리 재판도 불출석하고 있다”며 “스스로 방어권을 포기한 피고인이 보석을 주장하는 것은 모순”이라고 했다.

그러면서 윤 전 대통령에 대한 보석을 허가해서는 안 된다고 했다. 보석은 무죄 추정의 원칙을 따라 가능하면 불구속 상태에서 재판을 받게 해주기 위한 제도다. 원칙적으로 예외 사유가 있을 때를 제외하고는 보석을 허가해야 한다. 특검팀은 윤 전 대통령이 ▷증거 인멸 염려 ▷도망 염려 ▷사건 관계자의 생명·신체·재산에 해를 가할 염려 등(형사소송법 95조) 보석 허가 예외 사유에 해당한다고 주장했다.

법조계에서는 윤 전 대통령에 대해 보석 결정을 내리기는 어려울 것으로 보고 있다. 윤 전 대통령의 구속 사유가 됐던 ‘증거 인멸 염려’가 여전하기 때문이다. 한 현직 부장판사는 “특별히 변한 게 없는 상황에서 보석을 허가할 이유가 없는 것 같다. 전직 대통령 신분, 지지 세력, 증인 진술 회유 가능성 모두 전과 달라진 게 없어보인다”고 했다.

검찰 또한 보석 심문에서 이를 강조했다. 계엄선포문 사후 조작 혐의와 관련해 참고인 조사를 받던 강의구 전 대통령실 부속실장이 윤 전 대통령의 변호인과 접촉한 뒤 진술이 뒤바뀌었다고 했다. 특검팀은 “강의구는 2월 검찰 특별수사본부에서는 대통령의 승인을 받아 (사후 계엄선포문을) 폐기했다고 진술했다”며 “6월 특검 조사를 앞두고 변호인을 (윤 전 대통령 측 변호인인) A변호사로 바꿨고 대통령에게 보고한 적 없다고 진술을 바꿨다. 강의구 외에도 다른 사건관계인에 대한 진술 회유 우려가 높다”고 했다. 이어 “혐의 자체가 내란 우두머리 사건 관련 범죄를 은폐하기 위한 것이다. 위증을 교사할 가능성도 높다”고 덧붙였다.

또다른 법조계 관계자는 윤 전 대통령 측의 주장이 합리적이지 않다고 지적했다. 그는 “구속 제도는 신체의 자유를 제한하는 것이 본질이다. 구치소 생활로 건강이 악화됐다거나 변호인과 소통이 어렵다는 것은 모든 구속 피고인들이 겪는 문제”라고 지적했다. 법원이 이미 신체 자유 제한을 감안하고 구속했는데 이를 이유로 보석을 허가하는 것은 모순이라는 취지다.

재판에 나오게 하기 위해 보석을 허가하면 형평성 논란이 일 것이라는 지적도 나온다. 한 대형로펌의 변호사는 “재판 출석을 ‘미끼’로 삼는 것인데 이를 허용하면 다른 피고인들도 주장할 것”이라며 “법원이 받아들이기 힘든 주장”이라고 했다.

한편 12·3 비상계엄 관련 내란·외환 의혹을 수사하는 내란특검팀(특별검사 조은석)는 지난 7월 윤 전 대통령을 특수공무집행방해, 허위공문서 작성 및 행사 등 혐의로 구속기소했다. ▷국무위원 심의 방해 ▷비상계엄 선포 후 부서 사후 작출 및 폐기 ▷외신기자 상대 허위 공보 ▷비화폰 정보 삭제 지시 ▷체포영장 등 집행 방해 등 혐의다.