[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구시는 국가정보자원관리원에서 발생한 화재로 인해 주요 정보시스템에 장애가 발생함에 따라 시민들의 불편을 최소화 하기 위한 긴급 행정조치를 시행했다.

29일 대구시에 따르면 대구시는 지난 27일 오전 1시께부터 상황대책반을 구성·운영했고 국가적인 재난위기 상황에 전 행정역량을 동원해 적극 대처하기 위해 전날 오전부터 지역재난안전대책본부를 가동했다.

전날 오후 4시에는 김정기 대구시장 권한대행 주재로 관계부서와 구·군이 참여하는 대책회의를 개최해 시민불편 최소화를 위해 논의했다.

대구시와 산하 구·군은 개별 홈페이지를 통해 민원접수 대체 사이트와 민원신청 방법을 신속하게 안내하고 각 기관 민원실에서는 오프라인(방문, 서신 등)을 통한 민원 접수 및 처리가 원활히 이루어질 수 있도록 수기접수 체계를 가동하도록 했다.

또 시민들의 불이익이 없도록 시스템 정상화 이전에 수기 접수한 민원은 접수한 날을 기준으로 민원처리기간을 준수하며 시스템 입력 시에도 소급처리했다

즉시처리 민원의 경우 행정여건을 고려해 가급적 즉시 처리하되 부득이 처리가 어려운 경우 민원처리부에 등록하여 순차적으로 처리했다.

더불어 시스템 정상화 이전에 도래하는 세금 납부, 서류 제출 등은 시스템 정상화 이후로 연장했다.

대구시는 대면 민원처리가 필요한 경우 행정기관을 방문하기 전 해당 서비스 가능 여부를 전화로 확인하고 일부 서비스는 대체 사이트를 통해 이용이 가능하므로 대구시 대표채널의 공지사항을 수시로 확인하기를 당부했다.

특히 이번 사고와 같은 사례가 대구시가 직접 관리하는 시스템에 발생하지 않도록 자체적인 긴급점검을 실시해 주요 시스템에 대한 실시간 감시, 이중화 및 데이터 백업상태 점검을 통해 만약의 사태에 철저히 대비하기로 했다.

김정기 대구시장 권한대행은 “이번 사고로 인한 시민들의 불편이나 불이익이 없도록 관계부서 및 구·군에서는 수기처리 등 대체수단 마련, 기한연장 및 소급처리 등 필요한 조치를 적극 시행해 달라”고 말했다.