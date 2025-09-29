[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]더불어민주당 경북도당은 경북 신도청 스탠포드호텔 1층 그랜드볼룸에서 열린 도당 당원대회에서 차기 도당위원장에 임미애 국회의원이 선출됐다고 28일 밝혔다.

이번 경북도당위원장 선거에는 중앙당 조강특위 심사를 통과한 기호1번 정용채(현 경북시민연대 상임대표)후보, 기호2번 이정훈(현 사단법인 기본사회 경북본부 상임대표)후보, 기호3번 임미애(현 국회의원(비례대표))후보 등 3명이 출마했다.

경북도당선거관리위원회는 지난 26일, 27일 양일간 권리당원 온라인 투표를 진행한 바 있으며 이날 전국대의원 온라인 투표를 진행해 기호3번 임미애 후보가 권리당원 72.33%, 대의원 54.88%를 얻어 최종 득표율 68.84%로 선출됐다.

이날 임미애 신임 경북도당위원장은 수락 연설을 통해 “최우선 과제는 내년 지방선거에서 승리함으로써 이재명 정부의 성공을 견인하는 것”이라고 말했다.

임 위원장은 지난 1966년 경북 영주시에서 태어나 경북 의성군의원, 경북도의원을 거쳐 지난 2022년 더불어민주당 경북도당위원장을 역임한 바 있다.

지난 22대 총선에서 비례대표로 국회에 입성해 APEC 정상회의 지원특위 위원, 국회 산불 피해지원대책특위 간사, 국회 예결위원으로 활동하고 있다.