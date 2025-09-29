가왕 57년 음악 여정 관통한 2시간 30분 1만 8000명 관객 일으켜 ‘보컬 차력쇼’ 극악의 사운드 컨디션도 매만진 밴드 위탄 한 편의 오페라 같았던 ‘태양의 눈’ 압권

[헤럴드경제=고승희 기자] “자, 이제 떼창 한번 해볼까요?”

지치는 기색도 없이 노래를 이어갔다. 50년 넘게 ‘가왕’으로 군림한 대한민국 유일무이 ‘가왕’ 조용필의 짱짱한 목소리는 여전했다. 해마다 이어지는 전국투어 콘서트에서도 보지 못한 ‘희귀’ 퍼포먼스도 나왔다. 새빨간 일렉트로닉 기타를 들어 올리며 록스타였던 젊은 날의 가왕으로 회귀했다. 가왕 스스로도 “제일 바빴고, 또 많은 것을 얻었던, 조용필을 만들어준 시대”라고 했던 1980년대 유례없는 역사를 썼던 청년 시절의 그 모습 그대로였다.

고척돔을 가득 메운 1만 8000명의 관객이 들썩였다. 지난 6일 서울 시내 최대 실내 공연장에서 열린 광복 80주년 기념 KBS 대기획 ‘조용필-이 순간을 영원히’ 콘서트. 오후 7시부터 진행하기로 예정된 공연이었으나, 현장은 이미 오후 6시부터 인산인해를 이뤘고, 오후 6시 30분을 넘어서자 대부분의 좌석이 가득 찼다. 이미 전석 무료 공연으로 예매를 시작했을 때, 티켓은 불과 3분 만에 매진됐다.

관객의 연령대는 다양했다. 지난 몇 년 사이 ‘성지 순례’를 하듯 조용필의 콘서트를 찾았던 20~30세대들이 부모님과 함께 현장을 찾는가 하면, 7080세대까지 곳곳에 자리한 대한민국 대통합 이벤트라 해도 과언이 아니었다.

부산에서 올라왔다는 전강래(70) 씨는 “젊은 시절부터 조용필의 팬이었다. 손녀가 신청해 준 이벤트에 당첨돼 오게 됐다”며 “‘미스터 트롯’ 같은 프로그램을 통해 젊은 가수들이 나오고 오랜 팬들이 다른 가수를 좋아하지만 난 한 번도 다른 가수에게 마음을 준 적이 없다”며 오랜 팬심을 자랑했다.

이날 공연이 특별한 것은 조용필이 KBS를 통해 선보이는 28년 만의 단독 무대라는 점에서 더 그렇다. 1997년 ‘빅쇼’ 이후다. 조용필은 1992년 방송활동을 중단하고, ‘콘서트 가수’로 활동을 이어갔다. 아주 가끔 시기별로 방송에 나온 적은 있으나, 가왕의 콘서트가 특집방송으로 시청자가 보게 되는 것은 이번이 처음이다.

현장 공연이 고스란히 녹화돼 추석특집(10월 6일 방송)으로 시청자와 만나기 때문이다. 이런 이유로 현장은 준비시간이 길었다. 공연 시작에 앞서 흥을 끌어올리기 위해 사전 MC까지 동원돼 1만 8000명의 관객을 훈련했다. 응원봉을 드는 법, 객석을 둥실둥실 떠다니는 대형 풍선을 굴리는 법, 추후 입혀질 CG에 상상하며 현장에서도 화들짝 놀라는 표정도 미리 요청했다. 50대 이상 관객들은 준비 시간이 길어지자 “아이고, 되다”라며 “그동안엔 해본 적 없는 재밌는 경험”이라며 웃었다.

콘서트가 시작되자, 장장 30분 넘게 이어진 사전녹화 준비 과정은 무의미했다는 것이 증명됐다. 이들이 누구인가, 지난 50여년간 가왕과 함께 K-팝 성지인 체조경기장(현 KSPO돔)부터 잠실 주경기장, 상암월드컵경기장을 가득 메우며 다년간 ‘가왕 콘’에 길든 관객들이자, 대형 공연장을 거대한 노래방과 클럽으로 만들어온 ‘영원한 청춘’ 들이다.

공연엔 가왕의 반세기 음악 여정이 고스란히 담겼다. 1970년대부터 2020년대에 이르기까지, 장구한 시간의 음악 역사가 2시간 30분간 이어졌다. 뉴웨이브 스타일의 ‘미지의 세계’부터 팝 록 ‘그래도 돼’, 트로트 ‘돌아와요 부산항에’, 신스팝 ‘단발머리’, 하드록 ‘태양의 눈’, 로큰롤 ‘여행을 떠나요’ 등 온갖 장르의 용광로였다.

아무리 세계적인 밴드가 와도 음향이 좋지 않아 ‘극악의 사운드’로 악명 높은 고척돔에서 위대한탄생의 연주가 시작되자, 공연장은 최신식 아레나를 방불케했다. 흰색 셔츠에 네이비 베스트, 그의 상징인 선글래스를 낀 조용필은 기타를 둘러메고 까랑까랑한 보컬로 ‘미지의 세계’를 여니, 이곳이 바로 우주의 한복판이었다. 고음을 부를 때마다 어깨를 살짝 들어 올리는 시그니처 몸짓은 여전했고, 가왕의 목소리와 주거니 받거니 대화하며 시너지를 내는 위대한 탄생의 호흡도 모든 곡마다 명불허전이었다.

한 마디 멘트도 없이 내리 네 곡을 쏟아낸 조용필은 “오늘 이렇게 뜨겁게 맞아주셔서 정말 감사하다”며 인사했다. 오랜만의 TV 출연을 염두한 듯 그는 “저 많이 변했죠?”라며 “KBS에 출연하는 것은 1997년 이후 28년 만이다. 아마 (여러분들이) 태어났을 즈음이 아닌가 싶은데, 이렇게 와 주셔서 대단히 고맙다”고 말했다. 고희를 넘긴 가왕은 오랜 팬들을 늘 소년, 소녀 팬들을 대하듯 말하곤 한다.

조용필과 위대한 탄생의 공연은 공연 목록과 찰떡이 같이 맞아떨어지는D 영상, 화려한 레이저와 불꽃과 같은 무대 연출로도 유명하다. 한국 공연계의 트렌드를 만들었다고 해도 과언이 아닌 압도적 무대가 매해 새롭게 만들어졌다.

이날의 공연은 KBS의 솜씨로 태어났다. 매 곡마다 기존 가왕의 콘서트를 담아내기 위해 심혈을 기울인 흔적이 역력했다. 중반부를 지나 쉼 없이 히트곡 메들리가 이어질 때부턴 익히 봐왔던 가왕의 콘서트와 같은 퀄리티를 보여줬다. 가왕의 노래를 심장처럼 받쳐주는 최희선(위대한 탄생 리더)의 포효하는 기타 소리, 흐트러짐 없는 리듬 길잡이인 이태윤의 베이스와 김선중의 드럼, 선율을 완성하는 최태완과 이종욱의 키보드에 맞춰 쏟아지는 레이저와 영상은 관객의 도파민을 끌어 올리는 요소다. 특히 이날 콘서트에선 오랜만에 가왕과 최희선, 이태윤의 어쿠스틱 무대가 관객과 만났다. 찰랑찰랑 울리는 선명한 어쿠스틱 기타가 가왕의 짱짱한 음색과 완벽한 합을 이뤘다.

다만 현장의 무대 영상에선 가왕과 30년 넘게 음악을 해온 지음지기(知音知己)인 ‘위대한 탄생’ 멤버들의 모습은 단 한 순간도 잡히지 않아 아쉬웠다. 조용필은 해마다 이어가는 투어에서도 늘 ‘조용필&위대한 탄생’이라는 공연명을 쓰고, 그의 콘서트에선 악기가 연주되는 순간에 맞춰 위대한 탄생 멤버들의 얼굴을 화면 가득 잡으며 ‘함께’ 하는 밴드라는 점을 강조한다.

KBS의 연출력이 빛을 발했던 장면은 ‘태양의 눈’이었다. 흉포한 기타 선율로 메탈록 장르의 웅장함을 뽐냈던 이 곡에 깃발을 휘날리며 군무를 선보이는 대규모 무용수들이 더해지자, 음악은 순식간에 현대 오페라로 변모했다.

하지만 모든 장면이 명장면이었던 것은 아니다. ‘추억 속의 재회’, ‘창밖의 여자’, ‘촛불’ 무대는 감성적이었으나, 노랫말과 제목을 반영한 영상은 1990년대 TV 음악방송을 보는 듯했다.

밴드 사이를 휘저으며 춤을 추는 댄서들이 등장한 ‘자존심’과 ‘단발머리’ 무대는 상당히 어수선했다. 특히 ‘자존심’에선 앰비규어스 댄스 컴퍼니의 춤을 연상케 하고 ‘단발머리’에선 1970~80년대 분위기를 담아냈으나, 무용수들의 안무와 의상이 ‘뉴트로’(뉴 레트로)의 새로운 감각이기 보단 다소 진부하게 다가왔다.

이 두 곡의 무대는 연출 의도에 다소 의문이 들었다. 조용필은 늘 “시대를 앞서간 대중음악계의 혁신가”(임진모 대중음악평론가)로 불린다. 시대와 세대가 달라져도 가왕의 음악은 늙지 않는데, 이 무대들은 그의 노래를 과거에 가두는 듯한 인상을 줬다.

공연은 거대한 록 페스티벌을 방불케 했다. ‘모나리자’에 접어들면 관객들은 단체로 홀린듯 자리에서 일어나 춤을 췄다. “21세기가 간절히 원한” 가왕의 독백을 담아낸 ‘킬리만자로의 표범’과 ‘바운스’·‘여행을 떠나요’까지 쉴 새 없이 이어지자 객석도 열기를 주체하지 못했다.

방송의 인트로 촬영과 각종 영상 재생 문제로 30분 가량 지연된 공연은 오후 9시 52분이 돼서야 끝이 났다. 조용필은 “제가 지금까지 노래할 수 있었던 것은 여러분이 있었기에 가능했다. 감사하다”며 “저는 앞으로도 계속 노래할 것이다. 하다가 정 안 되면 좀 쉬었다가 나오면 된다”고 말했다. 그러면서 공연명인 ‘조용필-이 순간을 영원히’를 언급하며, “여러분과 같이 있는 이 순간이 오래도록 기억에 남았으면 좋겠다”고 바랐다.

현장엔 조용필의 오랜 팬덤이 총출동했다. 1997년 만들어진 ‘이터널리’, 1999년 출범한 ‘미지의 세계’, 2001년 태어난 ‘위대한 탄생’까지 대규모 팬클럽이 세 개나 존재하고, 각 팬클럽이 여전히 활발한 활동을 이어가고 있다. 이날 한 팬은 고척돔 인근 카페에 조용필의 고척돔 공연을 기념하고자 ‘커피 800잔’을 팬들을 위해 선결제하기도 했다.

창원에서 온 박숙현(54) 씨는 “내 인생 최고의 가수로 학창시절, 직장생활을 하던 때에 조용필 님의 음악을 들으며 위로받고 웃었다”며 “대한민국 유일무이한 가왕이자 전 세대가 사랑한 국민가수로 오래도록 노래해 줬으면 좋겠다”고 말했다.