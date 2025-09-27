올림픽공원 88잔디마당에서 3일간… 고품격 종합예술축제로 승화

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 송파구(구청장 서강석)의 대표 축제 ‘한성백제문화제’가 26일부터 3일간 올림픽공원 88잔디마당에서 진행되고 있다.

올해로 25주년을 맞는 이번 축제는 ‘하나되어 나아가는 문화의 힘’을 주제로, 지난 4년간 이어온 ‘문화의 힘’ 시리즈의 완결판이다.

웅장한 무대·첨단 장치로 업그레이드

올해는 장소를 기존 평화의광장에서 올림픽공원 88잔디마당으로 옮겼다. 푸른 잔디 위에서 공연·체험·먹거리를 즐길 수 있는 자연 친화적 무대로, 매년 유명 뮤직페스티벌이 열리는 명소이기도 하다.

무대는 전장 58m 규모의 초대형 다층 구조로 마련됐으며, 슬라이드·리프트 특수장치와 대형 LED 화면을 도입해 한층 화려한 연출을 선보인다.

개막공연: 전통과 현대의 조화

첫날인 26일 오후 7시에는 송파구립교향악단의 연주와 세계적 성악가 윤정수·김순영·임선혜의 협연으로 막이 오랐다. 이어 △화려한 시스템 쇼 △타악 퍼포먼스 ‘문화의 북소리’ △60인 K-팝 군무와 합창단 공연이 이어지며, 가수 펀치·기리보이·피프티피프티가 무대를 장식했다.

피날레는 600대 드론 라이트쇼 ‘더 송파’가 장엄하게 가을밤 하늘을 수놓았다.

주민과 함께하는 ‘한마음어울마당’

둘째 날인 27일 오후 5시에는 자치회관 수강생들이 무대에 올라 재능을 뽐내는 ‘한마음어울마당’이 열렸다. 자매도시인 뉴질랜드 크라이스트처치시 공연단이 선보이는 전통 춤 ‘하카(HAKA)’와 송파구립민속예술단의 무대도 준비됐다.

폐막공연: 국악과 케이팝의 만남

28일 폐막공연 ‘한성문화콘서트’는 국악과 현대 예술이 어우러진 종합예술 무대다. 특히, 전국 최초의 판소리 입제창이 펼쳐지며, 28명의 명창이 수궁가·심청가 주요 대목을 주고받는 진귀한 장면이 마련된다.

이후 국악과 EDM·미디어아트가 결합된 ‘송파 환희’, 국악관현악, 김주리의 국악 공연에 이어, 래퍼 pH-1과 가수 폴킴이 무대에 올라 ‘가을밤 힐링 콘서트’로 대미를 장식한다.

상설 체험·장터 프로그램

축제 기간에는 △암벽등반 △볏짚 미끄럼틀 △투호·전통 의상 체험 등 28개 체험 프로그램이 운영된다. 또, 주민들이 직접 운영하는 ‘한성백제장터’에서는 전통 먹거리를 맛볼 수 있다.

관람객 편의를 위해 대기예약 시스템과 쉼터를 마련했고, SNS 인증 이벤트도 열려 추첨을 통해 80명에게 모바일상품권이 증정된다.

서강석 송파구청장은 “한성백제문화제는 송파의 독보적인 ‘문화의 힘’을 국내외에 알리는 대한민국 대표 지역축제”라며 “격조 높은 콘텐츠와 최첨단 기술을 결합한 종합예술공연을 준비했으니 많은 분들이 함께 즐겨주시길 바란다”고 말했다.