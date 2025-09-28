경찰청, 내달 12일까지 ‘종합 치안대책’ 기간 범죄 예방 순찰 강화·상황관리체계 확립 방침

[헤럴드경제=이용경 기자] 경찰이 징검다리 연휴인 올해 추석 명절을 앞두고 각종 범죄와 사건·사고에 대비한 종합 치안대책을 가동한다.

경찰청은 오는 29일부터 10월 12일까지 2주간 추석 명절 대비 종합 치안대책 기간을 운영한다고 28일 밝혔다.

경찰청에 따르면 올해 추석 기간 고속국도 하루 평균 교통량은 약 540만대로 전망된다. 지역 축제 역시 150여건 넘게 예정돼 있다. 특히 최근 연이어 발생한 어린이 유괴, 폭탄 테러 협박 등으로 국민 불안감이 높은 상황이다. 명절 특성상 관계성 범죄가 증가할 우려도 있다. 실제 지난해 추석 명절에는 가정폭력(62.3%)과 교제 폭력(30.5%) 관련된 112신고 건수가 급증하기도 했다.

이에 경찰청은 이번 추석 연휴가 그 어느 때보다 안정적인 치안 유지가 필요한 때라고 강조한다. 경찰청은 우선 범죄 예방 진단팀과 기동순찰대, 지역 경찰을 투입해 생활 주변 취약 요소를 점검하고 연휴 이전에 이를 공유한다는 계획이다.

범죄나 사고에 취약한 ▷지역축제·행사장 ▷고위험 관계성 범죄 재범 우려자 거주지 ▷금융기관(보이스피싱) ▷주택가(침입 강·절도) ▷유흥가·번화가(주취 폭력 등) 주변에는 지역 경찰과 기동순찰대 등 경력을 집중적으로 배치해 가시적인 순찰 활동을 강화할 예정이다.

아울러 경찰청은 연휴 동안 경무관급 상황관리관을 투입해 상황관리 체계를 확립하고 전국에 있는 상황 책임자들을 대상으로 사전 교육도 실시한다.

관계성 범죄 예방을 위해 재범 우려 가정과 고위험 대상자, 학대 피해 아동 등도 전수 관찰할 방침이다. 생활 주변에서 일어나는 주취 폭력은 필요할 경우 공공장소 흉기 소지죄를 적극 적용해 엄정 대응할 예정이다. 이 밖에 강·절도는 피해 규모와 상관없이 신속하게 조치할 계획이라고 경찰청은 밝혔다.

시기별 이동·교통량 변화에 맞춰 단계별 교통 관리도 실시할 예정이다. 공항과 KTX 역 등 주요 테러 취약 시설에 대해서는 안전 점검을 한다. 연휴 기간 경찰관서에 보관 중인 총기류 출고도 금지해 안전 확보를 위해 노력할 계획이다.

경찰청은 오는 29일부터 중국 단체 관광객의 무비자 입국이 시작되고, 중국 국경절과 맞물려 대규모 입국이 예상되면서 주요 관광지를 중심으로 치안 유지에도 나선다. 112 신고가 필요한 경우 24시간 운영되는 ‘112 신고 외국어 통역센터’를 이용할 수 있도록 적극 안내해 관광객 안전 확보에도 힘쓸 방침이다.

유재성 경찰청장 직무대행은 “국민이 사건·사고 없이 안전한 명절을 보내는 것이 가장 중요하다”라며 “종합 치안대책 기간 지휘관과 상황실 중심으로 모든 경찰 역량을 집중해 안정적 치안 유지에 힘쓰겠다”라고 말했다.