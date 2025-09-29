착공·준공 면적은 늘어…각각 7·11% 증가 전국 건축물 동수 742만동…전년比 0.4%↑

[헤럴드경제=신혜원 기자] 지난해 전국 건축물 건축허가 면적이 전년 대비 9% 감소한 것으로 나타났다. 다만 착공 면적은 약 7%, 준공 면적은 약 11% 늘어났다.

29일 국토교통부가 발표한 2024년 전국 건축물 현황에 따르면 지난해 전국에서 건축허가를 받은 건축물 면적(이하 연면적)은 1억2537만6000㎡로 2023년(1억4494만1000㎡) 대비 9% 줄었다. 동수로 따지면 13만1741동으로 같은 기간 9.1% 감소했다.

건축허가 면적을 지역별로 보면 수도권 5688만8000㎡로 전년 대비 9.4% 줄었고, 지방은 6844만8000㎡로 같은 기간 8.8% 감소했다.

착공 면적은 전년 대비 6.7% 증가한 9114만1000㎡로, 동수는 2023년 11만6921동에서 지난해 10만9445동으로 6.4% 감소했다. 수도권이 4467만2000㎡로 전년 대비 11.3%, 지방이 4646만8000㎡로 2.7% 늘었다.

준공 면적은 1억1821만4000㎡로 지난해 대비 10.9% 증가했고, 동수는 12만3958동에서 11만771동으로 줄었다. 수도권은 5848만4000㎡였고, 지방은 5972만9000㎡로 나타났다.

건축허가·착공·준공면적을 용도별로 살펴보면 주거용 건축물의 건축허가 면적은 4375만2000㎡로 2023년(4748만2000㎡) 대비 7.9% 감소했고, 착공 면적은 같은 기간 3008만3000㎡에서 3350만6000㎡로 11.4% 증가했다. 준공면적도 3710만2000㎡에서 4325만1000㎡로 16.6% 늘었다.

특히 아파트의 경우 건축허가 면적은 전년 대비 6.4% 감소했고, 착공·준공 면적은 각각 16.9%, 30.0% 증가했다.

상업용 건축물은 건축허가 면적은 2023년 3181만7000㎡에서 지난해 2869만7000㎡로 9.8%, 착공은 1852만2000㎡에서 1656만㎡로 10.6%, 준공은 2683만1000㎡에서 2555만8000㎡로 4.7% 감소해 허가·착공·준공 모두 줄었다.

30층 이상 고층 건축물의 건축허가 면적은 1724만4000㎡로 전년 대비 23.8% 증가했다.

한편 전국 건축물 동수는 2023년보다 3만519동(0.4%) 증가한 742만1603동이며, 연면적은 같은 기간 8731만7000㎡(2.1%) 늘어난 43억1498만7000㎡로 나타났다.

이번 2024년도 전국 건축물 통계는 지난 1월 발표한 건축통계 정확도 향상을 위한 집계방식 개선방안에 따라 매월 국가통계포털(KOSIS) 등에 공표된 이후 발생하는 설계변경, 허가취소 등을 반영하기 위해 익년에 변동분을 일괄 보정해 확정하는 방식으로 변경한 결과다.

이전 대비 연 단위 통계 공표 시기 조정(3월→9월)이 이뤄졌으며, 향후에도 연 단위 통계는 매 익년 9월에 공표될 예정이다. 월 단위 건축허가·착공·준공 통계 공표는 익월 말일 KOSIS 등에 공표된다.