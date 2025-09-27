[헤럴드경제=박종일 선임기자]성동구(구청장 정원오)는 10월 1일자로 신설된 통합돌봄국장에 정헌욱 성수1가제2동장을 4급 승진· 발령냈다.

다음은 인사 이동 내용이다.

◆서울 성동구<4급 승진> ▲통합돌봄국장 정헌욱(현 성수1가제2동장)

<팀장 보직부여>▲돌봄건강과 재택의료사업팀장 김경아(현 질병예방과)

<직제개편> ▲어르신복지과장(장애인복지과장 겸임) 방돈석(현 어르신장애인복지과장) ▲희망복지과장 박윤영(현 여성가족과장) ▲성평등가족과장 정혜숙(현 영유아과장) ▲통합돌봄과장 정은숙(현 통합돌봄담당관) ▲어르신복지과 어르신지원팀장(어르신시설팀장 겸임) 정원석(현 어르신장애인복지과 어르신시설팀장) ▲장애인복지과 장애인정책팀장 황성준(현 행정관리국) ▲장애인복지과 장애인시설팀장 윤선영(현 어르신장애인복지과 장애인시설팀장) ▲복지정책과 1인가구지원팀장 안인숙(현 여성가족과 1인가구정책팀장) ▲복지정책과 반려동물팀장 정화수(현 여성가족과 반려동물정책팀장) ▲ 성평등가족과 성평등정책팀장 최은진(현 여성가족과 여성정책팀장) ▲성평등가족과 보육기획팀장 김정미 (현 영유아과 보육기획팀장) ▲성평등가족과 보육운영팀장 박영지(현 영유아과 보육운영팀장) ▲ 성평등가족과 출생지원팀장 정자은(현 영유아과 출생지원팀장) ▲통합돌봄과 돌봄기획팀장 고윤아(현 통합돌봄담당관 통합돌봄기획팀장) ▲통합돌봄과 돌봄지원팀장 박해성(현 통합돌봄담당관 통합돌봄지원팀장) ▲통합돌봄과 돌봄사업팀장 배경숙(현 통합돌봄담당관 통합돌봄사업팀장) ▲어르신복지과 어르신정책팀장 이근희(현 어르신장애인복지과 어르신복지팀장) ▲장애인복지과 장애인지원팀장 오명신(현 어르신장애인복지과 장애인복지팀장) ▲희망복지과 희망복지팀장(지역돌봄팀장 겸임) 현지혜(현 복지정책과 희망복지팀장) ▲희망복지과 드림스타트팀장 이현주(현 아동청년과 드림스타트팀장) ▲건강관리과 감염병관리팀장 김진우(현 질병예방과 감염병관리팀장) ▲건강관리과 감염병예방팀장 김경연(현 질병예방과 감염병예방팀장) ▲보건의료과 약무팀장(의무팀장 겸임) 박윤선(현 보건의료과 의약팀장) ▲통합돌봄과 이정훈(현 통합돌봄담당관) ▲희망복지과 이경미(현 여성가족과) ▲ 성평등가족과 함숙진(현 여성가족과) ▲ 성평등가족과 이주현(현 여성가족과) ▲어르신복지과 김경남(현 어르신장애인복지과) ▲어르신복지과 송수영(현 어르신장애인복지과) ▲어르신복지과 송수영(현 어르신장애인복지과) ▲희망복지과 임선주(현 복지정책과) ▲ 희망복지과 최승빈(현 아동청년과) ▲통합돌봄과 박수경(현 통합돌봄담당관) ▲ 건강관리과 김선우(현 질병예방과) ▲통합돌봄과 김윤희(현 통합돌봄담당관) ▲통합돌봄과 노미리(현 통합돌봄담당관) ▲통합돌봄과 박효림(현 통합돌봄담당관) ▲어르신복지과 나미리(현 어르신장애인복지과) ▲복지정책과 김희수(현 여성가족과) ▲ 복지정책과 이은영(현 여성가족과) ▲ 복지정책과 이인선(현 여성가족과) ▲성평등가족과 김성규(현 여성가족과) ▲성평등가족과 김현진(현 영유아과) ▲성평등가족과 이경희(현 영유아과) ▲통합돌봄과 김미재(현 통합돌봄담당관) ▲ 통합돌봄과 이미진(현 통합돌봄담당관) ▲어르신복지과 주은영(현 어르신장애인복지과) ▲ 어르신복지과 공경진(현 어르신장애인복지과) ▲어르신복지과 유은정(현 어르신장애인복지과) ▲ 희망복지과 김미령(현 복지정책과) ▲희망복지과 이은빈(현 복지정책과) ▲성평등가족과 노보와(현 여성가족과) ▲ 건강관리과 박하얀(현 질병예방과) ▲성평등가족과 이정훈(현 여성가족과) ▲건강관리과 이선용(현 질병예방과) ▲ 통합돌봄과 김원영(현 통합돌봄담당관) ▲어르신복지과 박기홍(현 어르신장애인복지과) ▲ 복지정책과 채수연(현 여성가족과) ▲성평등가족과 김고은(현 영유아과) ▲ 성평등가족과 김다현(현 여성가족과) 통합돌봄과 공다영(현 통합돌봄담당관) 통합돌봄과 김선영(현 통합돌봄담당관) ▲어르신복지과 김연희(현 어르신장애인복지과) ▲어르신복지과 이재훈(현 어르신장애인복지과) ▲어르신복지과 김미애(현 어르신장애인복지과) ▲어르신복지과 김연수(현 어르신장애인복지과) ▲어르신복지과 최화숙(현 어르신장애인복지과) ▲희망복지과 박지인(현 복지정책과) ▲희망복지과 성유정(현 아동청년과) ▲ 희망복지과 우승혜(현 복지정책과) ▲희망복지과 이수민(현 아동청년과) ▲희망복지과 정병연(현 복지정책과) ▲ 희망복지과 주향구(현 복지정책과) ▲ 복지정책과 하은정(현 여성가족과) ▲성평등가족과 강혜정(현 영유아과) ▲성평등가족과 권용태(현 여성가족과) ▲성평등가족과 오승환(현 영유아과) ▲ 건강관리과 이슬기(현 질병예방과) ▲건강관리과 최영란(현 질병예방과) ▲건강관리과 전다영(현 질병예방과) ▲ 보건위생과 곽귀용 (현 질병예방과) ▲어르신복지과 이소정(현 어르신장애인복지과) ▲성평등가족과 변지연(현 여성가족과) ▲성평등가족과 정현숙(현 영유아과) ▲ 통합돌봄과 박승규(현 통합돌봄담당관) ▲어르신복지과 김지민(현 어르신장애인복지과) ▲장애인복지과 윤유진(현 어르신장애인복지과) ▲장애인복지과 장주명(현 어르신장애인복지과) ▲성평등가족과 김미나(현 영유아과) ▲성평등가족과 김태연(현 영유아과) ▲성평등가족과 서하윤(현 영유아과) ▲건강관리과 이상아(현 질병예방과) ▲건강관리과 박재한(현 질병예방과) ▲건강관리과 허용(현 질병예방과) ▲건강관리과 이정훈(현 질병예방과) ▲보건의료과 김세희(현 건강관리과) ▲돌봄건강과 박윤명(현 건강관리과) ▲보건의료과 한성은(현 건강관리과) ▲ 돌봄건강과 임별님(현 건강관리과) ▲ 희망복지과 김연진(현 아동청년과) ▲복지정책과 홍명기(현 여성가족과) ▲ 성평등가족과 김영애(현 여성가족과) ▲ 보건의료과 서인영(현 건강관리과) ▲보건의료과 심재은(현 건강관리과) ▲희망복지과 김민하(현 복지정책과) ▲희망복지과 김지선(현 복지정책과) ▲희망복지과 노은실(현 복지정책과) ▲희망복지과 임난희(현 복지정책과) ▲희망복지과 배우리(현 아동청년과) ▲ 희망복지과 서호준(현 아동청년과) ▲희망복지과 정초롱(현 아동청년과)

<근속승진>▲지방전기운영주사 최성기(현 치수과 지방전기운영주사보)

<직무대리>▲성수1가제2동장 직무대리 김소연(현 성수1가제2동 민원행정팀장)

<복직>▲장애인복지과 모윤숙 ▲세무2과 김경민 ▲세무2과 문영주 ▲보건소 이주희

<임기제공무원 신규채용> ▲ 돌봄건강과 박규범

<임기제공무원 근무기간 연장> ▲ 교육지원과 서미정

<겸임> (2025. 10. 10.字)▲ 세무2과장 겸임 박용민(현 세무1과장)