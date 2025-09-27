[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]경북 경주시와 신라문화유산연구원은 ‘2025 세계유산축전 경주역사유적지구’ 특별 프로그램인 ‘빛으로 쓰는 이야기 IN 불국사’가 관람객들로부터 높은 호응을 얻고 있다고 27일 밝혔다.

이번 프로그램은 지난 25일부터 27일까지 매일 오후 7시에 진행되며 세계유산을 단순히 관람하는 것을 넘어 직접 체험하는 방식으로 구성돼 참여자들에게 특별한 경험을 제공하고 있다.

행사의 핵심은 세계유산 최접점에서의 현장 체험이다.

참가자들은 등불을 들고 일주문을 출발해 청운교와 백운교를 지나 대웅전으로 이동하며 속세에서 불국토로 향하는 상징적 의미를 직접 밟아가며 체험한다.

특히 이번 축전 기간에 특별 개방된 동선을 따라 걸으며, 유네스코 세계유산 불국사의 역사적‧종교적 가치를 생생하게 느낄 수 있었다.

이번 행사는 불국사 세계유산 등재 30주년을 기념하는 동시에, 세계유산축전이 지향하는 참여‧체험형 프로그램의 성격을 잘 보여줬다는 평가는 받는다.

또 불교 의례 체험도 마련됐다. 대웅전 앞에서는 주지스님의 설법이 열려 인연의 의미를 되새겼고, 석가탑과 다보탑에서는 공동체의 안녕을 기원하는 탑돌이 의식이 진행됐다.

참가자들은 직접 의식에 참여하며 불국사의 종교적 상징을 가까이에서 경험했다.

마지막 순서인 ‘인연의 춤’ 공연은 딥앤댑(Deep N Dap) 리더 미나명과 한국무용가 명연희가 함께 무대를 꾸며 현대와 전통이 조화를 이룬 공연으로 ‘천년의 빛, 세대의 공존’이라는 축전 주제를 예술적으로 표현했다.

경주시 관계자는 “사전 예약 단계부터 큰 관심을 모았던 이번 프로그램은 현장에서도 높은 만족도를 보이고 있다”며 “세계유산의 가치를 보존하는 데서 나아가 국내외 관람객이 직접 체험하며 그 의미를 공감할 수 있게 한 점이 성공 요인”이라고 말했다.

한편, ‘2025 세계유산축전 경주역사유적지구’는 ‘천년의 빛, 세대의 공존’을 주제로 다음달 3일까지 경주 전역에서 이어진다.

특히 이번 축전은 2025년 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 앞두고 열리는 만큼 세계 각국의 정상들에게 경주의 세계유산 가치와 문화적 깊이를 소개하는 외교문화 플랫폼으로서 의미를 더하고 있다.