실시간 재난복구·4중 백업 체계로 보존 가능 서버 전원 차단 탓 복구 속도 지연은 불가피

[헤럴드경제=정윤희 기자] 대전 국가정보자원관리원(국정자원) 전산실 화재로 정부 업무 시스템 647개의 가동이 중단된 가운데 저장된 데이터의 소실 우려는 낮은 것으로 알려졌다. 4중 백업이 돼있는데다 실시간 재난복구(DR·Disaster recovery)가 되고 있는데 따른 것이다.

27일 연합뉴에 따르면, 화재가 난 전산실은 국가정보자원관리원이 자체 운영하는 프라이빗 클라우드 환경인 ‘G-클라우드 존’에 해당하며 이곳은 스토리지(데이터 저장) 재난복구가 실시간 이뤄진다.

클라우드 업계에 따르면 국정자원 G-클라우드 존의 데이터 백업은 4중화까지 진행되고 있다.

이번 화재로 서버가 상당 부분 소실되며 여기에 저장된 데이터가 일부 사라졌다고 해도 외부에 저장된 데이터로 복구할 수 있다는 설명이다.

앞서 국정자원 화재로 정부 업무 시스템이 다운되며 정부가 보유한 주민등록 정보 등의 각종 주요 정보가 사라진 것 아닌지 관심이 쏠렸었다.

다만, 화재로 서버의 전원 연결이 차단된 상황이어서 백업 데이터를 활용하는 작업에도 난항이 예상된다.

행정안전부 관계자는 이날 브리핑에서 “대전·대구·광주 3개 센터로 이뤄진 국정자원 센터 가운데 대전·광주는 재해복구 시스템이 일부 구축됐지만 필요 최소한 규모도 있고 스토리지(저장)만 있거나 백업만 있는 것도 있다”고 설명했다.

26일 국정자원 대전 본원에 있는 전산실 내 리튬이온배터리에서 발생한 화재로 정부 업무시스템 647개가 가동이 중단되며 국가 전산망 정상화까지 상당 시간이 소요될 것으로 전망된다.