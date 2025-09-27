화재 예방 위한 단계적 배터리 이송 앞서 작업자가 전원 차단한 뒤 배터리서 ‘불꽃’

[헤럴드경제=신혜원 기자] 정부 업무시스템 마비 사태를 일으킨 대전 국가정보자원관리원(이하 국정자원) 화재는 공교롭게도 이런 피해를 막기 위해 리튬이온배터리와 서버를 분리하는 작업을 하다가 발생한 것으로 파악됐다.

27일 국정자원에 따르면 국정자원 5층 전산실 내에 있는 ‘무정전 전원장치(UPS)’용 리튬이온배터리 전원을 작업자가 끄고 약 40분 지난 전날 오후 8시 20분께 알 수 없는 이유로 배터리에서 불꽃이 튀었다.

국정자원 전산실에는 리튬이온배터리와 서버가 함께 있었는데, 작업자는 배터리를 서버와 분리해 지하로 이전하기 위해 전원을 껐다.

국정자원은 카카오톡 먹통 사태를 불러온 2022년 경기도 성남 SK C&C 데이터센터 화재를 계기로, 예산을 확보해 단계적으로 배터리를 지하로 내리는 작업을 하고 있었다.

SK C&C 데이터센터 화재 당시 인명피해는 없었으나, 서버 서비스 전원이 차단되면서 카카오·다음과 네이버 등의 서비스와 관련해 크고 작은 장애가 발생하면서 혼란을 빚었다.

국정자원은 전산실 내 배터리팩 384개를 6개 조로 나눠 옮기기로 하고 우선 1개 조를 지하로 이전 완료한 상태였다.

화재 당일은 2번째 조에 대한 작업이 이뤄지던 중이었다.

소방 당국에 따르면 화재에 취약한 배터리와 국가 전산망 주요 정보를 담은 서버의 간격은 약 60㎝에 불과했다. 서버와 서버 사이의 간격은 1.2ｍ였다.

이런 좁은 간격 때문에 소방당국은 화재 진압에도 어려움을 겪고 있다.

국정자원 관계자는 “전산실 내에 UPS용 배터리가 같이 있어 혹시 배터리 불이 나면 전산 장비에 큰 영향을 미칠 수 있어 단계적으로 분리하고 있었다”며 “그 작업을 위한 사전 작업으로 전원을 차단하고 케이블을 단자 내에서 푸는 과정에서 갑자기 불꽃이 튀었다”고 설명했다.

당시 현장에는 국정자원이 작업을 맡긴 도급사 직원과 감리단, 전문 제조 장비 업체 관계자들도 있었다.

불이 나면서 배터리 전원 차단 작업을 하던 도급사 직원(40대) 1명이 얼굴과 팔에 1도 화상을 입었다.

국정자원 관계자는 “리튬이온배터리는 2010년 도입한 것”이라며 “할로겐 소화기를 먼저 쏘고 자동으로도 가스가 분사되는 등 대비책이 있었음에도 불구하고 리튬이온배터리 설계상 한계가 있어 이 사태에 이르게 됐다”고 설명했다.

2∼4층 전산실 피해 여부에 대해서는 “정보시스템 특성상 맨눈으로 확인할 수 없다”며 “시스템을 재가동하면서 체크해봐야 한다”고 덧붙였다.

소방당국은 9시간 50분 만인 이날 오전 6시 30분께 초진하고, 남은 불을 끄고 있지만 배터리 화재 특성상 장기화할 가능성도 제기되고 있다. 이번 화재로 정부 업무시스템 647개가 가동이 중단된 상태다.