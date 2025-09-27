정부 전산망 연계 교통 서비스 접속 차질 빚어

국토부, 복구 시까지 신분 확인 인정 범위 확대

서울 용산구 서울역 대합실에서 시민들이 열차 출발 안내 전광판을 살펴보고 있다. 임세준 기자
서울 용산구 서울역 대합실에서 시민들이 열차 출발 안내 전광판을 살펴보고 있다. 임세준 기자

[헤럴드경제=신혜원 기자] 국토교통부는 전날(26일) 발생한 국가정보자원관리원 화재와 관련해 “정부전산망과 연계되는 일부 교통분야(버스·철도·항공 등) 서비스에 장애가 발생하고 있어 할인 승차권 예·발매 및 항공편 탑승 시 실문 신분증 등 증명서류를 지참해달라”고 당부했다.

국토부는 27일 배포한 보도참고자료를 통해 “승차권 예·발매 등 대부분의 서비스는 정상적으로 작동 중”이라며 이같이 밝혔다.

정부 전산망과 연결돼 있어 접속에 차질이 빚어지고 있는 교통서비스로는 ▷(버스, 철도) 우체국 체크카드 결재 및 다자녀·국가유공자·장애인 할인(신규 신청 시 장애) ▷(항공) 항공기 탑승 신분 확인 시 모바일 신분증 확인 불가 등 ▷(택시) 택시운수종사자 관리시스템 오류(기사자격 신청 및 등록, 자격증 발급 등) ▷(자동차) 자동차365 누리집 등록민원(신규·이전 등) 온라인 신청 불가 ▷(물류) 화물운송실적관리시스템, 국가물류통합정보시스템 접속 불가 등이다.

이에 국토부는 시스템 복구 시까지 항공기 탑승을 위한 신분 확인 인정 범위를 확대 운영할 계획이다. 개인 신분증 사본(사진 및 팩스 포함), 정부기관 대체 누리집(전자가족등록시스템, 교통민원24, 세움터, 홈택스, 국민건강보험 등), 은행·토익·회사 등 민간 애플리케이션 등으로 개인정보를 확인할 방침이다.

현재 민간 택배, 화물 등 물류 수송에는 차질이 없으며, 국민 불편이 없도록 지속 모니터링을 실시할 계획이라고 국토부는 전했다.

국토부 관계자는 “정부는 관계기관과 협력해 조속히 시스템을 복구하는 한편, 국민 불편을 최소화 할 수 있도록 총력을 다하겠다”고 말했다.


hwshin@heraldcorp.com