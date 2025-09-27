정부 전산망 연계 교통 서비스 접속 차질 빚어 국토부, 복구 시까지 신분 확인 인정 범위 확대

[헤럴드경제=신혜원 기자] 국토교통부는 전날(26일) 발생한 국가정보자원관리원 화재와 관련해 “정부전산망과 연계되는 일부 교통분야(버스·철도·항공 등) 서비스에 장애가 발생하고 있어 할인 승차권 예·발매 및 항공편 탑승 시 실문 신분증 등 증명서류를 지참해달라”고 당부했다.

국토부는 27일 배포한 보도참고자료를 통해 “승차권 예·발매 등 대부분의 서비스는 정상적으로 작동 중”이라며 이같이 밝혔다.

정부 전산망과 연결돼 있어 접속에 차질이 빚어지고 있는 교통서비스로는 ▷(버스, 철도) 우체국 체크카드 결재 및 다자녀·국가유공자·장애인 할인(신규 신청 시 장애) ▷(항공) 항공기 탑승 신분 확인 시 모바일 신분증 확인 불가 등 ▷(택시) 택시운수종사자 관리시스템 오류(기사자격 신청 및 등록, 자격증 발급 등) ▷(자동차) 자동차365 누리집 등록민원(신규·이전 등) 온라인 신청 불가 ▷(물류) 화물운송실적관리시스템, 국가물류통합정보시스템 접속 불가 등이다.

이에 국토부는 시스템 복구 시까지 항공기 탑승을 위한 신분 확인 인정 범위를 확대 운영할 계획이다. 개인 신분증 사본(사진 및 팩스 포함), 정부기관 대체 누리집(전자가족등록시스템, 교통민원24, 세움터, 홈택스, 국민건강보험 등), 은행·토익·회사 등 민간 애플리케이션 등으로 개인정보를 확인할 방침이다.

현재 민간 택배, 화물 등 물류 수송에는 차질이 없으며, 국민 불편이 없도록 지속 모니터링을 실시할 계획이라고 국토부는 전했다.

국토부 관계자는 “정부는 관계기관과 협력해 조속히 시스템을 복구하는 한편, 국민 불편을 최소화 할 수 있도록 총력을 다하겠다”고 말했다.