[헤럴드경제=문영규 기자] 대전 국가정보자원관리원에 26일 화재가 발생한지 약 10시간 만에 초기 진압됐다.

27일 대전시 소방본부에 따르면 전날 오후 8시 20분께 대전 유성구 화암동 국가정보자원관리원 5층 전산실에서 리튬이온 배터리 폭발로 불이나 이날 9시간 50분 만에 꺼졌다.

대전시 소방본부는 인원 170여명과 소방차 등 차량 63대를 투입해 오전 6시30분께 큰 불길을 잡았다.

현재는 연기를 빼는 배연작업에 주력하고 있는 것으로 전해졌다.

내부에 쌓여있던 192개 리튬이온배터리 팩은 이미 상당 부분 불에 탄 것으로 알려졌다.

국가자원 데이터 훼손 우려로 대량의 물을 투입하기 어려워 이산화탄소 등 가스소화설비를 사용할 수밖에 없는 상황이었고, 진화가 더뎌질 수밖에 없었다.

또 불길이 재점화되자 결국 배터리를 분리해 물을 뿌리는 방수 작업을 했다. 하지만 이 역시 최소한의 물만 사용해야 해 화재 진압에 한계가 있었다.

화재는 배터리 교체 작업을 위해 전원을 차단하면서 발생한 것으로 전해졌다. 작업하던 업체 직원도 교체 중 화재로 얼굴과 팔에 1도 화상을 입었다.

행정안전부에 따르면 이번 화재로 대전 본원에 입주한 정부 서비스가 중단됐으며 모바일 신분증과 국민신문고 등 1등급 12개, 2등급 58개 시스템 등이 영향을 받은 것으로 알려졌다.

행안부와 기획재정부 등 정부 부처 홈페이지와 정부 온라인 민원서비스 정부 24가 장애를 보이고 있다.