‘9.26 총파업 결의대회’ 개최 경찰 비공식 추산 8000명 모여 시중은행 참여 미미…정상 운영

[헤럴드경제=김벼리 기자] “총단결 총력투쟁, 실질임금 쟁취하자! 주 4.5일제 실시하여 노동시간 단축하라!”

전국금융산업노동조합은 26일 오전 서울 종로구 광화문빌딩 앞에서 ‘9.26 총파업 결의대회’를 열었다. 노조원들은 광화문빌딩부터 덕수궁 앞까지 약 500m가량 이어진 차로에 밀집해 파업에 동참했다.

이날 파업에는 경찰 비공식 추산 8000명이 모였다. 특히 국책은행을 비롯해 금융공기업 소속 노조원들이 많이 눈에 띄었다. 이들은 ‘총파업’이라 적힌 붉은 머리띠를 매고 ‘2025 총파업 승리 실질임금 인상 쟁취’, ‘내일을 바꿀 주4.5일제’ 등의 손팻말을 흔들었다.

다만 주요 은행 조합원들의 참여는 저조했다. KB국민은행은 100명이 채 되지 않은 인원이 참여했다. 신한은행은 노조원 투표율이 50%를 못 넘기며 공식적으로 참여하지 않았다. 하나은행과 우리은행에서도 각각 50명, 100명 정도 참여했고 NH농협은행에서도 50명만 동참했다.

전국 은행 영업점도 대부분 정상 운영하며 고객 불편은 없던 것으로 전해졌다.

금융노조는 결의문을 통해 “은행과 금융지주들은 매년 사상 최대 실적을 기록하며 노동자의 희생 위에 자기 잇속만 챙겼지만, 이는 노동자의 피와 고객 불편 위에 세워진 왜곡된 성장일뿐”이라며 “임금은 물가상승률을 따라가지 못해 해마다 실질임금이 삭감되고 있다”고 주장했다.

금융노조는 결의대회 이후 서울역을 거쳐 용산 대통령실 맞은편 전쟁기념관까지 행진했다.

이번 총파업은 2022년 9월 이후 3년 만이다. 이들은 주 4.5일제 근무와 실질임금 인상 등을 요구하고 있다.

금융권에서는 노조 요구안의 명분이 약하다는 지적이 나온다.

금융감독원 등에 따르면 지난해 기준 시중·특수·지방은행의 1인당 평균 연봉은 1억1200만원 수준이었다. 같은 기간 전체 5인 이상 사업장의 1인당 평균 연봉(5338만원)의 두 배를 웃돌았다.

또한 고객 대면 서비스를 제공하는 은행업 특성상 4.5일제 도입에 따른 금융 소비자의 피해도 적지 않을 것으로 보인다. 특히, 금융 약자인 고령층을 중심으로 서비스의 질이 악화할 것이라는 전망이 나온다. 이는 금융 소비자 보호를 강조하는 현 정부의 기조와도 어긋난다. 또한 금융권에서 횡령·배임 등 금융사고와 해킹, 개인정보 유출 등의 사고가 사회적 문제로 떠오른 상황에서 자칫 대응력이 약해지면서 위험이 커질 것이라는 우려도 나온다.

더 나아가 금융권에서는 이런 노조의 압박이 국내 금융사의 글로벌 경쟁력 강화에 걸림돌이 되고 있다는 지적도 제기된다. 금융위원회는 이달 초 국회 정무위원회에 제출한 ‘금융중심지 조성과 발전에 관한 시책과 동향’ 보고자료를 통해 최근 급변하는 글로벌 금융 환경에서 한국 금융 산업의 대표적인 약점으로 경직적인 노동시장을 꼽았다. <본지 9월 9일자 1·3면 참조>