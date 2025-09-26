모델편 177. 발렌틴 고데-다렐 &페르디난드 호들러 너무도 ‘이성적인’ 죽음 그림, 왜 이렇게 그렸나했더니

편집자 주

사랑하는 이의 죽음, 담담하게 바라본 이유

[헤럴드경제=이원율 기자] “운명하셨습니다.”

정적이 흘렀다. 의사 말대로였다. 그녀는 눈을 뜨지 못했다. 1915년, 향년 마흔둘이었다. 사인은 암이었다. 그녀 이름은 발렌틴 고데-다렐. 이리도 빨리 가기에는 여전히 젊은 사람이었다.

“선생. 괜찮으십니까.”

의사가 시신 앞 남자에게 먼저 물었다. 그럴 만했다. 그는 그녀의 연인이었다. 죽어가는 그녀를 지금껏 다정히 돌본 사람이었다. 그렇다면 의사의 위로를 들은 이 사내, 페르디난드 호들러는 어떤 반응을 보였을까. 여태 쌓아올린 울음을 터뜨리지는 않았을까. 그러지 않았다. 호들러는 의사의 말에도, 심지어 그녀의 장례를 직접 챙기면서도 담담했다. 한 줄기 통곡도, 절규도 없었다. 주변이 외려 술렁일 만큼 침착한 모습이었다.

<죽은 발렌틴 고데-다렐의 초상화>.

이것은 그런 호들러가 연인 고데-다렐을 묻기 직전에 그린 그림이었다. 그의 행동처럼 이 작품 또한 묘했다. 보다 보면 느낄 수 있을 것이다. 얼핏 대하면 그저 투박한 듯하지만, 뜯어보면 배경과 구도 등 모든 곳에 ‘이성적’ 계산이 들어가있다는 점을.

가령, 고데-다렐이 죽은 곳을 현실 그대로의 투박한 침대로 그린 일부터 그랬다. 죽음을 그릴 때 으레 곁들일 수 있는 환상적 장치는 냉정하게 배제했다. 그녀가 화폭 한가운데 수평으로 누워있는 점도 눈길을 끈다. 그래서일까. 단지 한 구의 시신으로 보일 뿐, 그녀에게선 어떠한 숭고함도 느껴지지 않는다. 잠잠한 표정, 빼빼 마른 몸, 뚜렷한 색감…. 묘사도, 표현도 호들러의 당장 모습처럼 담담했다. 이 또한 그가 울면서, 떨면서 그렸다곤 볼 수 없는 결과물이었다.

어떻게 그럴 수 있는가.

수년의 시간, 그동안 생을 바쳐 보살필 만큼 사랑했던 사람이었지 않은가. 그림을 본 이들 사이에선 어수선한 뒷말도 돌았다고 한다.

사실, 호들러도 슬퍼하고 있었다. 밖으로 드러내지 않았을 뿐, 깊이 애통해하고 있었다. 그의 나이는 어느덧 예순을 넘겼다. 그간 살면서 깊이 있는 슬픔을 여럿 겪었다. 그러다 보니 또 한 번 죽음을 받아들이는 데 익숙해졌을 뿐이었다. 비록, 떠난 대상이 무척 특별한 이였다고 할지라도.

부모·형제 하늘로 떠나보내고 죽음에 담담해진 소년의 일생

호들러가 처음 본 죽음. 그것은 가족의 사망이었다.

호들러는 1853년 스위스 베른의 목수 집안에서 태어났다. 그는 어릴 적부터 아버지와 두 동생을 잃었다. 이들의 삶을 앗아간 건 결핵이었다. 혈육의 묘비 앞에 선 날, 그의 나이는 고작 여덟 살이었다. 이후 호들러는 새아버지를 맞이했다. 그는 어머니와 재혼식을 올린 장식 화가였다. 원래 각자가 품었던 아이, 또 새로 출생한 자식까지 더해 열셋의 대가족이 꾸려졌다.

호들러는 새롭게 온 그에게 그림도 배울 수 있었다. 그렇게 다시 추억을 다지는가 했지만… 이번에는 어머니가 죽었다. 또 결핵이었다. 사신은 그러고도 낫을 꺾지 않았다. 얼마 안 가선 녀석이 휘두른 날에 새아버지와 동생들마저 떠나고 말았다.

몇 명째인가. 대체 몇 명째란 말인가.

열일곱 살. 호들러는 어느덧 고아가 돼 있었다. “(그 시절)집에는 항상 시체가 있었다. 이는 당연한 일처럼 여겨졌다.” 언젠가 호들러는 그의 과거를 이런 식으로 돌아봤다는 설도 있다.

새아버지에게 미술을 익혔던 호들러는 본격적으로 화가 길에 올랐다. 그는 스위스 중부 툰(Thun)으로 갔다. 현지 화가 페르디난트 좀머 밑에서 예술 수업을 들었다. 알프스산맥 풍경화를 판화로 베껴 그리는 일로 수익도 올렸다. 다만, 이렇게 상업 작가로만 있고 싶지는 않았다. 그래서 또 떠났다. 이번에는 툰보다 더 큰 도시, 제네바로.

호들러는 짐을 풀자마자 일대 미술관부터 돌았다. 마음에 든 그림을 모사(模寫)하며 감각을 다졌다.

그러다 화가 바로텔레미 멘을 만날 수 있었다. 멘은 제네바 예술학교의 교수였다. 그는 19세기 초중반 프랑스를 대표하는 거장, 장-오귀스트-도미니크 앵그르의 제자이기도 했다. 그런 자가 호들러를 거뒀다. 행운이라면 행운이었다.

아직 덜 영근 호들러는 멘에게서 미켈란젤로 부오나로티와 알브레히트 뒤러, 한스 홀바인 등의 예술세계를 접할 수 있었다.

호들러는 특히나 바젤에 있는 홀바인의 그림을 인상적으로 봤다. 가령 그는 <무덤 속 그리스도의 시신> 같은 작품 앞에서 시선을 뗄 수 없었다. 호들러는 언제나 상실을 품고 있었다. 당시 그에게는 우울증과 불면증의 증상도 있었다고 한다. 어쩔 수 없었다. 유년 시절부터 그렇게도 많은 이별을 겪은 결과였다. 그런 그는 홀바인의 이 작품 앞에서 울림을 느꼈다. 그러고 보면, 죽음도 삶의 일부라는 것. 그게 맞다면, 눈앞 화폭처럼 죽음 또한 미화(美化)나 의미부여 없이 담담히 대해도 된다는 것. 이는 호들러의 몸에 젖어드는 깨달음이었다.

죽음 또한 새삼스럽지 않은 것 어떻게 받아들일지를 담은 작품

한 남성의 품에서 검은 형상이 솟아오른다.

놀란 사내는 이를 떨치려고 하지만, 이미 늦었다. 찰싹 달라붙은 형체는 곧 남성의 목을 조를 것이다. 갑작스럽게 생명을 앗아갈 터였다.

그런데, 그가 그림자와 사투를 벌이는 사이 다른 남녀 여섯은 어떤가. 평온하다. 벌거벗은 채 잠든 이들은 얼굴을 묻거나 돌린 채 잠에만 정신을 팔 뿐이다. 죽음은 분명 커다란 일이다. 하지만 이 또한 언제든, 어디서든 찾아올 수 있는 하나의 사건이다. 지금 내가 살고 누군가 죽는 일. 그것은 단지 운 또는 운명의 부조리 때문일지도 모른다. 그러니, 죽음을 목격하는 이는 이를 그저 보고만 있을 수밖에. 호들갑 떨지 말고, 다음에는 나 또한 휩쓸릴 수 있다는 마음으로 또 하룻밤을 보내는 수밖에.

사실 호들러의 <밤>에 대해선 이것 말고도 수많은 감상이 있을 수 있다.

시선에 따라 달리 해석할 수 있는 상징주의풍 작품이기에 더욱 그렇다. 다만, 죽음이란 우리에게 결코 낯선 존재가 아니다. 이런 메시지를 새삼스럽게 던지는 것만큼은 분명하다.

호들러의 <삶의 피로>도 흥미로운 그림이다.

그림에선 흰 천을 두른 다섯 노인을 볼 수 있다. 이들은 앞을 향해 나란히 앉아있다. 퀭한 안색 탓일까. 늙고 쪼그라든 몸 때문일까. 나란히 있는 이들이 기다리는 건 다름 아닌 죽음이 아닐까 한다. 언젠가 버스 오듯 사신이 찾아오면, 어쩔 도리 없이 몸을 일으켜 동행할 것처럼 여겨진다.

로브 천을 풀고 맨살을 보이는 남성. 푸르스름한 그의 몸은 이미 경직(硬直)이 이뤄지고 있는 듯도 하다. 그나마 가장 젊어보이는 이의 모습이 이런 만큼, 다른 자들의 로브 안 상태는 더욱 처참할 터였다. 그럼에도 최대한 동요 없이 떠날 준비를 할 수 있는 것. 이 또한 호들러가 죽음을 어떻게 받아들이기로 했는지 엿볼 수 있는 작품이다.

한편 <밤>과 <삶의 피로>에서 그렇듯, 호들러는 대상을 일정 간격에 맞춰 대칭적으로 배열하길 즐겼다.

이를 ‘병렬주의’라고 한다. 이는 당장 두 점의 그림처럼, 그의 주제의식과 맞물려 신비로운 분위기를 연출하는 데 도움을 준 기법이었다.

호들러의 <밤>은 제네바에서 혹평에 시달렸다.

야하고 난해하다는 이유에서였다. 다만, 보다 열린 분위기의 프랑스 파리에선 찬사가 따라붙었다. 당시 유럽 내 호들러처럼 그림을 그릴 수 있는 이는 없었다. 내면과 죽음을 파고들었다는 점에서 종종 에드바르트 뭉크가 거론되기는 했다. 하지만, 둘은 표현 방법(비유하자면 호들러는 최대한 가라앉히려는, 뭉크는 가능한 바닥까지 긁어 퍼올리려는)에서 차이점을 보였다. 호들러는 명성을 착실히 불렸다. 그는 어느덧 스위스의 대표 화가 중 한 명에 오를 수 있었다.

사랑, 죽음처럼 그저 받아들였을까 복잡한 이성관계 속 가꿔간 사랑들

그는 사랑 또한 죽음처럼 그저 받아들여야 하는 것으로 봤을까.

호들러는 인연을 맺고 끊기에도 망설임이 없었다. 그래도 가족의 이른 죽음 탓인지, 관계에 대한 욕구는 늘 있었다. 호들러는 한 시절에 여럿을 만난 적도 있었고, 어렵게 다진 사이를 단박에 끝맺는 일도 있었다. 이성과의 만남에 있어선 잡음이 많을 수밖에 없었다. 보다 풀어 말하면, 그의 여자관계가 상당히 복잡했다는 뜻이다.

호들러의 공식적인 첫 연인으로는 오거스틴 뒤팽이 꼽힌다. 1884년, 그가 서른한 살에 만난 모델이었다. 호들러는 뒤팽과 관계를 맺고 아들 헥토르도 얻었다. 다만, 그의 첫 혼인 상대는 베르타 슈투키라는 다른 여인이었다. 식을 올린 해는 1889년이었다. 당시 호들러는 서른여섯, 슈투키는 스물한 살이었다. 그러니까, 호들러는 뒤팽과 자식을 두고도 결혼은 하지 않았던 것이다.

그런데, 인연의 실타래는 여기서부터도 또 꼬인다.

호들러는 슈투키와 이혼했다. 함께 한 기간은 겨우 2년 남짓이었다. 그리고 또 7년여가 흘러 1898년, 호들러는 또 다른 여인과 다시 결혼했다. 그와 연을 맺은 세 번째 여인, 그녀 이름은 베르드 자케였다. 자케 또한 화가와 모델 사이에서 가까워진 인연이었다. 그녀는 호들러 평생의 동반자 역할을 하게 된다.

이쯤에서 의문이 들 수 있다. 글의 맨 서두에 등장한 그녀. 호들러가 몇 년간 사랑으로 보살폈으며, 끝내 암으로 죽고 만 연인 고데-다렐은 언제 등장하는가. 1908년. 그녀는 호들러가 두 번째 아내 자케와 식을 올리고 10년이 흐른 후에야 그의 세계에 모습을 보였다. 그러니까, 고데-다렐은 유부남 호들러의 네 번째 여인이자, 스무 살 연하인 내연녀였다. 그녀는 예술가이자 호들러의 또 다른 모델, 종종 극장 무대에도 올랐던 배우였다.

호들러와 고데-다렐은 뜨겁게 사랑했다.

둘은 따로 살림을 차리기도 했다. 그사이 고데-다렐은 딸 폴린까지 낳았다(아이는 훗날 호들러의 마음 넓은 두 번째 아내, 자케가 돌보게 된다). 주변의 따가운 눈총이 있기는 했을 것이다. 그럼에도 그의 솔직함과 자유분방함은 누구도 통제할 수 없었던 모양이다. 이런 상황에서 문제가 생겼다.

1913년께부터 고데-다렐의 몸이 급속도로 무너져내렸다. 암세포 때문이었다.

그때부터 호들러의 간호가 있었지만, 죽음의 그림자는 짙어지기만 했다. 호들러는 또 한 번 죽음을 준비해야 했다. 이번에도 담담히 받아들이는 일 말곤 할 수 있는 게 없었다. 호들러는 점점 퀭해지는, 여위어가고 초췌해지는 고데-다렐의 모습을 그렸다. 초점을 잃어가는 눈, 함몰되는 뺨…. 그것은 일종의 일기이자 착실한 기록 같았다. 거기에는 늘 그랬듯 미화와 과잉은 절제돼 있었다.

가령 <아픈 고데-다렐 부인>을 보라.

이는 병에 착실히 잠식되고 있는 그녀 모습을 담은 작품이다. 초점은 공허하고, 피부는 생기 없이 흘러내리고 있다. 손은 나뭇가지처럼 앙상하다. 맥없이 몸의 각도를 낮춰가는 여인과 분홍빛 배경만 있을 뿐, 이밖에 어떠한 장치도 보이질 않는다. 이런 식이었다. 이렇게 만든 게 수십 점 이상이었다.

그리기는 왜 이리도 많이 그렸는가.

이는 창작 활동인 한편, 때때로 울컥하는 마음을 다잡기 위해 수시로 벌인 의식이었을지도 모른다. 재차 차분히 선을 그으며, 때로는 그 과정을 통해 이따금 휘몰아치는 감정을 억눌렀을지도 모를 일이다. 죽음에 대해 사색을 평생 했다고 한들, 그도 남과 같은 인간이었다. 죽음 또한 삶처럼 가벼울 수 있다는 믿음을 꿋꿋하게 안고 가기는 쉽지 않았을 테리라. 고데-다렐은 1914년 1월과 6월에 각각 암 수술을 받았다. 결국 이겨내지 못했다. 1915년, 의사가 고개를 떨군 날은 바람이 찬 1월의 어느 날이었다.

죽어가는 그녀의 시선에서 보다 나 또한 미련없이 세상과 등지리

하늘은 노랗게 물들고, 물결은 빨갛게 젖는다.

노을 지는 순간. 호들러는 찰나의 이 장면을 화폭에 옮겼다. 보이는 그대로 아름답기만 하다. 느껴지는 건 고요와 조화, 평온과 평화의 감정이다. 사실, 이 그림 또한 고데-다렐이 숨진 그해에 만든 작품이었다. 이는 병석에 갇힌 고데-다렐이 바라볼 수 있는 몇 안 되는 풍경이기도 했다. 죽어가는 그녀의 눈을 빌려 빚은 결과물로도 볼 수 있는 것이다.

여기에는 차분함을 이어가기 위한 의지가 서려 있을까. 그녀와 끝까지 ‘연결’되고자 하는 바람이 담겨있을까. 아예 둘 다일지도 모른다.

호들러는 고데-다렐이 세상과 등진 후 얼마 안 돼 조금씩 앓기 시작했다.

주변의 질병과 죽음을 두렵게 여기지 않기로 한 만큼, 그는 본인에게 다가오는 죽음에도 크게 저항할 생각이 없는 듯했다. 그저 자연스럽게 우울해할 뿐이었다고 한다. 1917년. 병세가 악화한 시기에는 외려 먼저 극단적 선택을 생각하기도 한 것으로 알려져 있다. 호들러는 다음 해에 죽었다. 이번에는 그가 가족들을 남겨둔 채 홀연히 생을 마감했다. 그는 일부 미완성 작품을 그대로 둔 채 미련 없이 떠난 듯보였다. 사인은 폐부종 등이 꼽히곤 한다.

호들러는 죽기 직전에도 발코니 너머 자연 풍경을 그리고 있었다고 한다.

사랑하는 많은 이를 먼저 떠나보냈던 그. 그렇기에, 진작부터 삶과 죽음에 대해 회의할 수 있었던 사람. 죽음, 또 너로구나. 올 테면 오라. 호들러는 이렇듯 그만의 방식으로 마지막을 맞이하지 않았을까 한다. 스위스는 호들러의 의연한 태도를 사랑했다. 사람들은 그가 남긴 정신 앞에서 초연함을 느낄 수 있었다. 물론 호들러를 비판하는 목소리도 있었다. 복잡한 이성 관계와 이에 따른 무책임한 태도 등이 이유였다. 하지만, 이들 또한 그가 그런 여정 중 내놓은 작품에 대해선 쓴소리만 내지는 못했다. 그의 예술은 언제나 이성적이며, 정교했으니까. 어떤 점에서 그의 그림은 성역 내지 시대를 초월한 유물 같기도 했다.

예쁜 그림은 흔하지만, 깊은 그림은 흔치 않다. 그가 자국의 위대한 화가로 남아있는 까닭일 것이다.

