SNS형으로 바뀌어 ‘광고 수익 증대’ “실적에는 좋지만 이용자 경험 고려 안해”

[헤럴드경제=신주희 기자] 카카오 주가가 카카오톡 대규모 서비스 업데이트 발표로 롤러코스터를 탔다. 챗GPT 도입과 피드형 전환으로 한껏 기대감을 모았던 주가는 업데이트 직후 곤두박질쳤다. 콘텐츠 플랫폼으로의 도약이라는 청사진보다 이용자 불만이 먼저 터져 나오면서 ‘업데이트 거부’ 움직임까지 확산된 영향이다.

27일 금융투자업계에 따르면 전날 카카오의 주가는 6.1% 하락한 5만9300원에 거래를 마쳤다. 업데이트 한번으로 카카오 시가총액 약 1조6000억원이 증발한 셈이다. 신규 인공지능(AI) 서비스, 오픈AI 공동 제품 등을 발표한다는 소식에 이달 6만 500원까지 회복한 주가는 업데이트가 공개되자마자 날개 없는 추락을 겪어야했다.

이번 업데이트는 피드형 전환으로 소셜네트워크서비스(SNS)로의 기능을 확대한 게 주요 골자다. 카카오톡 첫번째 화면에서 친구의 업데이트된 프로필을 피드 형식으로 볼 수 있다. 당초 증권가에서는 카카오톡의 피드형 전환으로 콘텐츠 체류 시간 증대에 따른 광고 수익 증가 효과에 주목했다.

인스타그램의 피드·릴스, 유튜브의 쇼츠 게시물의 체류 시간이 긴 만큼 광고 수익이 증대된다. 이번 개편을 통해 카카오톡 첫번째 탭 내 체류시간이 증가할 것으로 내다본 것이다. 카카오톡의 첫번째 탭의 월간이용자수(MAU)가 약 2000만명, 세번째 탭이 약 1000만명 수준임에도 불구하고 광고 매출 창출 효과가 적었다. 안재현 NH투자증권 연구원은 “이번 개편을 통해 타깃팅 광고 시장의 점유율 확대로, (광고매출을) 일매출 약 12~13억원에 달하는 두번째 탭의 50% 이상으로 끌어올릴 수 있을 전망”이라고 말했다.

챗GPT와의 협업을 통한 AI 에이전트로의 전환도 기대를 모았다. 카카오는 최신 GPT-5 모델을 적용해 채팅 탭 내 별도의 ‘챗GPT’ 탭을 신설하고 단순 대화형 검색을 넘어 카카오톡 선물하기·예약·음악 스트리밍·일정 관리 등 일부 AI 에이전트 서비스까지 기능을 확대한다. 향후 카카오페이, 모빌리티 등 주요 계열사 서비스를 포함해 카카오 생태계를 확장해나갈 수 있다는 점에서 사업 간 시너지도 커졌다.

문제는 숫자 뒤에 이용자 경험(UX)에 대한 영향력은 제대로 평가하지 못했다는 점이다. 메신저 기능을 덜어낸 업데이트로 인해 불편을 호소하는 이용자들이 늘고 있다. 다른 SNS와 달리 친하지 않은 지인의 프로필 근황이 가장 먼져 보여지면서 피로감이 커졌다는 지적이다.

업데이트 이후 앱 리뷰에서는 “쉰내 나는 인스타 됨”, “내 카톡 돌려줘요”, “내가 왜 김 부장이 놀러 간 사진을 강제로 봐야 하나” 등의 사용자 평가가 달리고 있다. 종목토론방에서도 주주들의 불만이 쏟아졌다. 토스 종목토론방에서는 “업데이트 하면 7만원 간다는 사람들 다 어디갔냐”, “전국민이 다 싫어하는 업데이트는 오랜만이다”라는 반응이 나오고 있다.

정호윤 한국투자증권 연구원은 “타 SNS처럼 관심을 가지고 해당 피드들의 콘텐츠와 광고들을 소비할 것인지에 대해서는 아직 확신을 할 수 없다”고 분석했다. 그러면서 “실적이라는 관점만 놓고 본다면 충분히 긍정적인 변화라고 평가할 수 있겠으나 관심이 적은 사람들의 일상이 지속적으로 노출되는 점에 대해서는 사용자 피로도가 높아질 수 있는 만큼 이에 대한 대응 또한 향후에 필요할 것으로 판단한다”고 짚었다.