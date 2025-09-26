부산도시공사, 해운대구 상대 소송 “개발부담금 333억 취소해달라” 1·2심, 부산도시공사 손 들어줘 대법, “원심(2심) 판결 잘못”

[헤럴드경제=안세연 기자] 부산 엘시지 토지를 개발했던 부산도시공사가 관할 지자체인 해운대구를 상대로 낸 333억원대 개발부담금 소송의 결론이 나왔다. 도시공사의 “개발부담금 산정이 잘못됐다”는 주장에 대해 1·2심은 도시공사의 손을 들어줬지만 대법원에서 판단이 뒤집혔다.

대법원 1부(주심 대법관 신숙희)는 부산도시공사가 해운대구를 상대로 낸 개발부담금 소송에서 해운대구의 손을 들어줬다. 개발부담금은 개발에 따른 이익의 25%를 지자체가 거둬들이는 제도다. 개발에 대한 이익이 개인에게 돌아가 지가상승과 부동산투기를 조장하는 것을 방지하기 위해서다.

대법원은 도시공사 측 승소 취지로 판단한 원심(2심) 판결을 깼다. 대법원은 “원심 판결에 법리를 오해한 잘못이 있다”고 설명하며 사건을 다시 판단하도록 부산고등법원에 돌려보냈다.

부산도시공사는 해운대구가 2020년 6월 부과한 엘시티 토지 개발부담금 333억8000만원이 잘못 산정됐다며 이를 취소해달라는 소송을 냈다. 법적 쟁점은 지가를 감정 평가하는 시기였다.

해운대구는 엘시티 부동산 개발사업 준공검사일인 2019년 12월 30일을 사업 종료 시점으로 보고 당시 지가를 감정평가해 개발부담금을 산정했다. 반면 도시공사는 2014년에 토지 개발을 완료했기 때문에 해당 시점을 개발부담금 부과 기준 시점으로 봐야 한다고 주장했다.

해운대구는 “해당 사업은 토지만 개발하는 사업에 한정되지 않는다”며 전체 개발사업의 준공 시점을 부담금 부과 시점으로 봐야 한다고 반박했다. 하지만 법원은 도시공사의 손들 들어줬다.

1심을 맡은 부산지방법원 1행정부(부장 한경근)는 지난 2021년 8월, 이같이 선고했다.

1심 재판부는 “정당한 개발부담금을 산정하기 위해선 사업부지 중 관광시설 용지에 대해 준공검사일이 아닌 토지 개발완료일로 추정되는 2014년 3월을 개발종료 시점 지가로 정해야 한다”고 판단했다.

해운대구는 항소했지만 2심의 판단도 같았다.

2심을 맡은 부산고등법원 행정1부(부장 김주호)도 지난 2022년 2월 도시공사의 손을 들어줬다.

2심 재판부도 “부산도시공사가 토지만 개발한 뒤 땅을 엘시티 시행사에 넘겼기 때문에 토지 개발 완료 시점이나 용지매매대금을 기준으로 개발부담금을 산정해야 한다”고 판단했다.

이어 “새롭게 개발부담금액을 산정하도록 하기 위해 개발부담금 처분 전체를 취소해야 한다”고 밝혔다.

대법원의 판단은 1·2심과 달랐다.

대법원은 “관광시설용지의 개발이 완료된 날은 관광시설용지의 사용목적에 부합하는 데 필요한 정도의 기반시설공사까지 완료된 때를 의미한다”고 지적했다. 해운대구의 주장과 일치하는 판시다.

대법원은 “해당 사업은 단순히 토지 조성만을 목적으로 하는 게 아니라 계획적인 단지·시가지의 조성을 목적으로 하고 있다”며 “관광시설용지의 효율적 이용, 주차수요 대응, 주변 녹지와 보행통로의 연계 등을 위해 용지 주변에 도로, 주차장 및 소공원 설치를 내용으로 했다”고 밝혔다.

이어 “따라서 부지조성 공사만이 완료된 상태를 들어 사실상 개발이 완료됐다고 볼 수 없다”고 결론 내렸다.

대법원 관계자는 “이 판결은 감정평가에 따른 객관적 가격을 기초로 개발이익을 평가해 개발부담금을 산정한 것이 정당하다는 것을 확인한 것에 가치가 있다”고 설명했다.