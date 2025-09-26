[헤럴드경제=최은지 기자] “중국이 결국 비만치료제까지 출시했다”

세계 최대 비만 인구를 보유해 전세계 비만치료제 시장의 주목을 받고 있는 중국이 자국산 비만치료제를 출시했다.

이로써 기존 중국 시장에 진출했던 노보 노디스크의 ‘위고비(성분명 세마글루타이드)’와 일라이 릴리의 ‘마운자로(성분명 티르제파타이드)’의 아성을 위협하는 새로운 강자로 떠오르고 있다.

중국산 비만치료제가 출시된 상황에서, 국내 제약업계도 ‘국산 비만치료제’ 개발에 잰걸음이다. 기존 GLP-1(글루카곤 유사 펩타이드-1) 계열 약물에서 필연적으로 동반됐던 ‘근 손실’ 대신 ‘근육량 증가’와 ‘지방 선택적 감량’을 동시에 구현하는 세계 최초의 비만 혁신 신약(First-in-Class)을 개발하고 있다.

로이터 통신에 따르면 중국 이노벤트 바이오로직스는 지난 7월 세계 최초이자 유일하게 승인된 GLP-1 및 글루카곤 수용체(GCGR) 이중작용제 ‘신얼메이(성분명 마즈두타이드)’를 중국 시장에 출시했다.

이는 중국 내 출시한 세 번째 비만치료제로, 위고비는 2024년 말, 마운자로는 지난 1월에 각각 중국 시장에 먼저 도입됐다.

‘신얼메이’는 후발주자이지만 독특한 마케팅 전략을 통해 벌써부터 중국 내 블록버스터급 약물이 될 것으로 기대를 모으고 있다고 통신은 전했다.

신얼메이는 위고비와 마찬가지로 주 1회 주사가 가능하다. 4개 펜에 2920위안(약 411달러)으로, 위고비(400달러)보다는 비싸고 마운자로(900달러)보다는 낮은 가격이다.

신얼메이가 국민의료보험이 적용되지 않은 고가의 약물이지만, 이노벤트는 판매 채널을 확대해 중국 전자상거래 플랫폼인 JD.COM과 같은 온라인 플랫폼, 소매 약국, 병원 및 진료소와의 파트너십 연계를 통해 적극적으로 판매 채널을 확대할 방침이다.

덴마크 코펜하겐의 단스케 은행 관계자는 로이터 통신에 “중국 기업들은 외국 기업보다 중국 소비자에 대한 이해도가 높아 브랜드 마케팅이 뛰어나다”며 “중국 내 외국 기업과의 경쟁에서 우위를 점할 수 있을 것”이라고 전망했다.

세계 최대 인구를 보유한 중국은 최대 비만 시장으로 꼽힌다. 앞서 중국 국가위생건강위원회(NHC)는 2030년까지 과체중 또는 비만 인구 비율이 65.3%에 이를 수 있다고 밝혔다. 국가 전체 인구의 60% 이상이 과체중 또는 비만일 것이라는 예측이다.

로이터는 2020년 중국의 한 공중보건 연구를 인용해 중국의 과체중 성인수가 2030년이면 2000년보다 2.8배 증가한 5억4000만명에 달할 것으로 관측된다고 보도했다. 비만 인구는 7.5배 급증해 1억5000만명에 이를 것으로 전망된다.

심각성을 인지한 NHC는 지난 4월 ‘건강한 중국 2030 행동계획’에 체중 관리를 공식 포함시켰다. 이노벤트는 “체중 감량, 지방 연소 및 간 보호, 그리고 포괄적인 효능을 이중으로 목표로 하는 이 획기적인 체중 감량 치료법을 수많은 환자에게 신속하게 제공하여 체중 감량과 건강한 삶을 영위할 수 있도록 지원할 것”이라고 밝혔다.

투자정보데이터 회사인 모닝스타는 이노벤트의 신얼메이가 올해 6억위안(약 8440만달러)의 매출액을 올리고, 2029년에는 최고 매출액인 35억위안(4억9165만달러)까지 전망하고 있다고 밝혔다.

전 릴리 당뇨병 부서의 사장이었던 엔리케 콘테르노는 “신얼메이는 중국에서 주요 블록버스터 제품이 될 것”이라고 전망했다.

다만 위고비의 중국 내 특허가 곧 만료되면서 세마글루타이드의 바이오시밀러(바이오의약품 복제약)이 대거 등장할 경우 시장은 녹록하지 않을 거라는 관측도 있다.

위고비의 중국 내 특허는 2026년 만료를 앞두고 있다. 바이오시밀러는 오리지널 바이오의약품보다 낮은 가격으로 시장에 출시되기 때문에 위고비보다 비싼 ‘신얼메이’가 가격 경쟁력에서 우위를 점할 수 있을지가 관건이다.

맥쿼리 캐피털의 아시아 헬스케어 책임자는 “제네릭 세마글루타이드가 빠르면 2026년 또는 2027년에 중국에서 출시될 예정이기 때문에 세마글루타이드의 독주를 막을 수 있을지는 분명하지 않다”고 말했다.

한국바이오협회는 “현재 중국 제약회사 CSPC도 자체적인 약물을 개발 중인 것으로 알려져 중국에서 비만치료제 시장 경쟁은 더욱 강화될 것”이라고 전망했다.

우리나라 제약업계 역시 국산 비만치료제 개발에 속도를 내고 있다. 후발주자인 만큼 ‘혁신 신약’으로 시장에 도전하겠다는 의지다.

최근 한미약품은 세계 최초로 근육 증가를 실현하는 ‘HM17321’에 대한 비임상 연구 결과를 발표했다. 현재 시판된 GLP-1 기반 약물은 근 손실이 단점으로 꼽히는데, HM17321은 근육을 오히려 늘리는 효과 임상을 준비하고 있다.

또한 한미약품의 차세대 비만치료 삼중작용제 ‘HM15275’는 25%에 이르는 위 절제 수술을 능가하는 체중 감량 효과를 지향해 기존 위고비와 마운자로 대비 월등한 체중 감소 효능을 입증하기 위해 연구 중이다. 아울러 경구용 저분자 GLP-1 수용체 작용체도 연구하고 있다.