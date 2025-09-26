[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 봉화군의회는 25일 간담회를 열고, 봉화군이 정부의 농어촌 기본소득 시범사업 대상지로 선정될 수 있도록 강력히 촉구했다.

농어촌 기본소득 시범사업은 인구감소 지역 69개 시군을 대상으로 6개 지역을 선정, 주민에게 월 15만 원 상당의 지역화폐를 지급하는 방식으로 진행된다.

고령화와 인구 유출로 어려움을 겪는 농촌 주민의 생활 안정을 돕고, 지역 경제 활성화를 유도하는 것이 목적이다.

간담회에서 권영준 의장과 의원들은 봉화군이 인구감소·소멸 위험지역이라는 점을 강조하며, 시범사업 포함의 필요성을 역설했다.

의원들은 ‘농어촌 기본소득 시범사업 봉화군 선정 촉구’ 현수막을 들고 기념 촬영을 하며, 군민 공감대 형성과 정부·경북도의 결단을 촉구했다.

권 의장은 “농어촌 기본소득은 단순한 재정 지원이 아니라, 농촌 공동체를 지키고 지역 경제를 되살리는 전환점이 될 것”이라며, “군민과 함께 봉화군이 반드시 선정될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

군의회는 이번 촉구를 계기로 관련 조례 제정을 준비하는 등 농어촌 기본소득 실현에 적극 나설 계획이다.