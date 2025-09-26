도쿄 네리마구 동거남 욕실에서 범행

[헤럴드경제=한지숙 기자] 일본의 한 20대 여성이 갓 낳은 아기를 비닐봉지에 넣어 쓰레기통에 버린 혐의로 재판에 넘겨졌다.

26일 일본 NHK 등에 따르면 살인 미수 혐의를 받는 기타가와 노호(23·여)는 지난 24일 도쿄지방법원에서 열린 첫 공판에서 자신이 받고 있는 공소사실을 모두 인정했다.

재판장이 검찰의 기소 내용에 틀린 것이 있는지 묻자, 기타가와는 “없다고 생각한다”고 답했다.

공소사실에 따르면 무직인 기타가와는 지난해 6월 도쿄 네리마구에서 함께 살던 남성의 집 욕실에서 남자 아기를 출산했다. 출산 후 욕실에 있던 면도칼로 탯줄을 자르고, 남자 아이의 생사를 확인하지 않은 채 비닐봉지에 넣고, 근처 아파트 쓰레기통에 버려 살해하려 한 혐의를 받는다.

검찰은 “(기타가와는) 임신 가능성이 있다는 것을 인식했지만 아버지가 누구인지는 알 수 없었다. 욕조에 물을 받아 출산하고, 생사를 확인하지 않은 채 아기를 봉지에 넣어 버리기에 적합한 장소를 찾아 다니고 옆 아파트의 쓰레기통에 넣었다”고 지적했다.

이어 “아기는 12시간 후 주민에게 발견돼 입원했다”며 “피고인은 범행 다음 날, (자신이) 빠져 있던 지하 아이돌의 공연에 갔다”고 했다.

기타가와 측은 “바닥에 놓인 아기는 울지도 않고 움직이지도 않았기 때문에 피고인은 아기가 이미 죽었을 가능성이 높다고 생각했다”며 “적극적으로 죽이려 한 것은 아니다”라고 주장했다.