[헤럴드경제=강승연 기자] KT&G는 카자흐스탄의 산불 피해 지역 복구를 위해 임직원 봉사활동(사진)을 진행했다고 26일 밝혔다.

KT&G는 아시아산림협력기구 및 현지 정부와 협력해 2023년 카자흐스탄 아바이주(州)에서 발생한 대규모 화재로 피해를 입은 6만㏊ 규모 산림을 복원하기 위한 사업을 2027년까지 추진하고 있다.

이 사업의 일환으로 국내외 임직원 18명으로 봉사단을 꾸려 지난 21일부터 26일까지 현지 산불 피해 복구지에 묘목 1000그루를 식재했다.

KT&G 관계자는 “단순한 복원을 넘어 현지와의 협력과 역량 강화를 통해 장기적 재생 기반을 마련할 것”이라며 “회사는 앞으로도 글로벌 기업시민으로서 국내외 어려운 이웃들을 지원하기 위한 사회책임 활동을 지속해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

KT&G는 지난해 국제기구인 아시아산림협력기구(AFoCO)와 업무협약을 맺고 카자흐스탄, 인도네시아 등 세계 각지의 생태계 보전과 기후변화 대응에도 힘쓰고 있다. 2021년 강원도 대관령을 시작으로 2023년 경북 봉화군, 2024년 경북 울진군에 ‘상상의 숲’을 조성하며 국내 산림 보호에도 앞장서 왔다.