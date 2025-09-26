명당자리 선점위해 웃돈 얹은 거래 성행

[헤럴드경제=김도윤 기자] 오는 27일 서울 여의도 한강공원에서 열리는 ‘2025 세계불꽃축제’를 앞두고 자리싸움이 치열하다. 100만명이 넘는 인파가 몰리는 대형 이벤트인 만큼 온라인에선 ‘관람 명당’은 어마어마한 웃돈이 붙어 거래되고 있다.

명당자리 가격 천정부지…공짜 티켓 30만원에 파는 ‘암표’도

26일 중고거래 플랫폼 등에는 한강 조망 아파트 베란다를 유료로 공유하거나 숙박권, 종이 입장권 등을 판매한다는 글들이 목격됐다. ‘불꽃축제 명당 대여합니다’, ‘불꽃축제 잘 보이는 곳 숙박권 판매합니다’ 같은 제목의 글을 보면 자기 집 베란다를 30분에 40만~55만원에 빌려주겠단 내용이다.

명당 자리를 대신 맡아주겠다거나 한강에서 가까운 장소의 주차권을 판매한다는 글도 보였다. ‘편하게 관람만 할 수 있도록 돗자리까지 준비하겠다’, ‘노량진 축구장 앞 30초 거리 주차권을 판매한다’고 올린 글에는 대가로 1만5000원에서 30만원을 요구했다.

주최사인 한화는 올해 행사를 앞두고 일반 좌석을 판매하지 않고 추첨을 통해 당첨된 이들에게 무료 배포하거나 기업에만 판매했다. 기업은 저마다 이벤트를 열어 고객들에게 제공했다. 이렇게 퍼진 일부 입장권에 웃돈을 붙여서 중고거래 플랫폼에서 되파는 행위가 버젓이 이뤄지고 있는 실정이다.

한화 측은 불꽃축제 공식 홈페이지에서 암표 거래는 불법이라고 고지했지만 15만~30만원 수준에 입장권을 판다는 게시물은 버젓이 올라와 있다.

헤럴드경제가 중고거래 플랫폼에 티켓을 올린 판매자들에게 메시지를 보내 ‘입장에 문제가 없느냐’고 물었더니 ‘문제 없다’는 답변이 돌아왔다.

판매자 A씨는 “기명티켓이 아니라 입장에 전혀 문제가 없다”고 설명했다. 30만원에 티켓을 올린 C씨는 “가격 흥정은 힘들다”며 “이 가격에 사려는 사람도 많다”고 말했다.

한화 측은 “행사장 출입 시 신분증을 확인해 본인인증을 하고 있고 불법 거래 티켓은 취소 처리하는 등 엄격하게 관리하겠다”고 밝혔으나 온라인에서의 ‘손바뀜’을 온전히 걸러내긴 어렵단 지적이 나온다.

한강 인근 호텔이나 식당 예약은 부르는 게 값이다. 불꽃축제 당일 한강이 훤히 내려다 보이는 이른바 ‘리버뷰’ 호텔 객실은 평상시보다 2~3배가량 높은 가격으로 거래됐다. 불꽃축제 명당으로 널리 알려진 A호텔 스위트룸 가격은 평상시에 700만원대인데 이번 주말엔 1300만원에 예약됐다.

스타벅스 여의도한강공원점의 경우 당일 예약제로 운영하는 2인 좌석을 10만~20만원에 판매했다. 판매 개시와 동시에 전 좌석 매진 됐고 중고거래사이트에 10만원 웃돈을 붙여 리셀(되팔기)한다는 게시물도 보였다.

스타벅스 관계자는 “올해 8월 오픈한 여의도한강공원점의 경우 불꽃축제 당일 예약제 좌석 판매 개시후 30분 만에 매진됐다”며 “선박 내 고객들이 몰릴 경우 안전에 문제가 있을 수 있기에 예약제로 운영하게 됐다”고 설명했다.

경찰 3400여명 투입…‘10분 쓰레기 정리’ 캠페인도

안전한 행사 진행을 위해 서울시는 종합대책을 수립했다. 경찰·소방·자치구·한화그룹 등 관계기관과 합동으로 종합안전본부를 운영하고 작년보다 안전 인력을 13% 늘려 배치한다.

서울경찰청은 축제 당일 기동대 37개 부대 2200여명과 기동순찰대 22개팀 100여명 등 총 3448명을 불꽃축제 안전 관리에 투입한다.

불꽃축제는 이날 오후 1시부터 9시30분까지 개최된다. 행사의 메인행사인 불꽃쇼는 오후 7시20분부터 8시30분까지 70분간 진행된다. 축제 당일 오후 2시부터 밤 10시까지 여의동로는 차량이 전면 통제되고 여의나루로와 국제금융로 등 5개 구역에서도 탄력적 통제가 이뤄진다.

한편 올해는 불꽃축제 종료 후 10분 동안 시민 스스로 주변 쓰레기를 정리하는 ‘10분 천천히’ 캠페인을 운영한다. 행사가 끝나면 한강공원에 쓰레기가 쌓이는 고질적 문제를 개선하기 위한 취지에서다.

축제 주최사인 한화 관계자는 “행사가 끝난 후 안내방송을 통해 10분 동안 관객들이 이동하기 전 주변 자리를 정리정돈하는 캠패인을 통해 쓰레기 없는 불꽃축제 문화를 조성하려고 한다”고 말했다.