럭셔리 시계 시장 입지 강화 시계·주얼리 국내 최대 물량

[헤럴드경제=강승연 기자] 롯데백화점이 스위스 하이엔드 워치 브랜드 ‘제이콥앤코(JACOB&CO.)’를 국내 유통사 최초로 입점시켰다고 26일 밝혔다. ▶관련기사 본지 9월 25일자 16면 참조

롯데백화점은 지난 25일 서울 중구 소공동 본점 에비뉴엘 2층에 제이콥앤코 매장을 열었다. 이번 매장은 강남 도산대로에 위치한 아시아 최대 규모 부티크에 이은 두 번째 매장이자 국내 유통사에서 오픈한 최초의 매장이다.

롯데백화점은 이번 오픈을 기념해 국내에 1점밖에 없는 인기 상품들과 한정판 시계·주얼리를 준비했다. 이를 통해 럭셔리 시계 시장에서의 입지를 더욱 강화하고, 고객들에게 차별화된 경험을 제공할 계획이다.

제이콥앤코는 독보적인 기술력과 예술성으로 기존 워치 메이킹의 한계를 넘어선 브랜드로 유명하다. 대표적으로 시계의 모든 부품이 우주 궤도처럼 움직이는 ‘아스트로노미아’는 중력의 영향을 상쇄하는 기술력과 미학을 결합한 걸작으로 평가받는다. 프랑스 슈퍼카 브랜드 부가티와 협업해 슈퍼카 엔진을 그대로 재현한 ‘부가티 투르비옹’, 시계 다이얼에 룰렛을 탑재한 ‘카지노 투르비옹’ 등도 선보였다.

이번 본점 매장에서는 제이콥앤코의 대표 컬렉션들을 다양하게 선보인다. 먼저 세계 지도를 형상화한 디자인으로 하나의 시계에 두개의 독립된 시간대를 표시하는 ‘듀얼 타임 존’, 화려한 꽃으로 장식한 여성 컬렉션 ‘플뢰르 드 자르댕’, 수백 개의 다이아몬드를 촘촘하게 세팅해 우아함을 극대화한 ‘브릴리언트’ 컬렉션 등 시계와 파인 주얼리 라인도 마련해 선택의 폭을 넓혔다.

유명 아티스트와 협업한 한정판 주얼리도 만나볼 수 있다. 대표적으로 글로벌 K-팝 아티스트 지드래곤(GD)과 협업한 한정판 주얼리 컬렉션 ‘제이콥앤코 X 피스마이너스원’도 판매한다. 해당 컬렉션은 옐로 사파이어 에디션과 옐로 다이아몬드 파베 에디션 두 종류로 구성됐다. 지드래곤의 시그니처인 데이지를 재해석했으며, 높은 소장 가치로 고객들의 뜨거운 관심을 받을 것으로 기대된다.

롯데백화점은 명품 시계뿐 아니라 주얼리 상품군도 대폭 강화하며 프리미엄 시장에서의 영향력을 확대하고 있다. 특히 본점 1층에는 지난 3월 ‘반 클리프 아펠(Van Cleef & Arpels)’, ‘그라프(GRAFF)’를 연달아 유치했으며, 7월에는 기하학적인 디자인으로 유명한 프랑스 하이 주얼리 브랜드 ‘레포시(Repossi)’를 오픈했다.

오명훈 롯데백화점 워치주얼리 팀장은 “국내 럭셔리 워치 시장이 성숙하고 포화됨에 따라 하이엔드를 넘어 울트라 럭셔리를 지향하는 최상위 고객들의 수요를 반영해 제이콥앤코를 유통사 1호로 유치했다”며 “이번 제이콥앤코 매장 오픈을 통해 롯데백화점 본점의 럭셔리 워치 경쟁력을 강화할 것”이라고 말했다.