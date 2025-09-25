기아, 2021년부터 5년 연속 무분규 합의 관세·전동화 위기 돌파 의지 위해 양측 맞손 사측도 ‘성과급·무상주·500명 채용’까지 통큰 제안

[헤럴드경제=김성우 기자] 기아 노사가 25일 2025년도 임금교섭 잠정합의안을 도출한 가운데, 내용에는 이례적으로 ‘미래 변화 대응을 위한 공동 특별선언’이 포함돼 눈길을 끌고 있다. 관세 위기와 전기차 캐즘(Chasm) 등 격변하는 경영환경 속에서 노사 양측이 위기 극복과 미래 경쟁력 확보에 나서겠다는 의지를 공식화한 것이다.

25일 완성차 업계에 따르면 현대자동차그룹 계열사 노사 임금교섭에서 ‘공동 특별선언’이 나온 것은 최근 10년 만에 처음이다. 그동안 안전환경 조성이나 품질 강화와 관련한 공동선언은 있었지만, ‘미래 변화 대응’을 전면에 내세운 선언문은 이번이 사실상 첫 사례다.

특별선언문에는 ▷안전한 일터 구축을 통한 건강한 근무환경 조성 ▷종업원 간 존중과 신뢰 기반의 조직문화 정착 ▷글로벌 시장 변화에 대한 능동적 대응 ▷지속 성장 위한 공동 노력 등이 담겼다. 아울러 국내 오토랜드를 미래차 산업의 핵심 거점으로 전환하고, 중장기적으로 제조 경쟁력을 강화하겠다는 계획도 포함됐다.

이는 미국발 관세 압박과 전동화 전환기라는 이례적 상황 속에서 노사가 대승적으로 손을 맞잡은 결과로 평가된다. 특히 기아 노조는 그간 그룹사 내에서 가장 ‘강성’으로 꼽혀온 만큼, 이번 합의는 상징성이 크다는 분석이다. 더불어 이번 잠정합의안은 2021년부터 5년 연속 무분규 합의를 이어가며 안정적 노사관계의 기조를 마련했다는 점에서도 의미가 깊다.

기아 관계자는 “전례 없는 고율 관세가 국내 오토랜드에 큰 위기가 될 수 있는 상황에서, 노사가 미래 경쟁력 강화라는 공동 목표에 공감해 잠정합의에 이를 수 있었다”며 “안전, 품질, 생산성 등 기본기를 더욱 강화해 글로벌 시장의 불확실성을 넘어설 것”이라고 말했다.

잠정합의안에는 구체적 보상 방안도 풍성하다. 노사는 기본급 10만원 인상과 함께 경영성과금 350%+700만원, 생산·판매목표 달성 격려금 100%+380만원, ‘월드카 어워즈’ 2년 연속 수상 기념 격려금 500만원, 지역경제 활성화를 위한 전통시장 상품권 20만원 지급에 합의했다. 여기에 2025년 단체교섭 타결 격려금으로 무상주 53주를 지급해 조합원들에게 실질적 혜택을 제공한다.

인력 충원도 포함됐다. 노사는 생산직 엔지니어 500명을 2026년 말까지 신규 채용하기로 했다. 이는 2년 연속 대규모 채용으로, 노후화된 현장을 보강하고 미래차 전환기에 필요한 전문 인력을 확보하기 위한 포석이다.

근무환경과 복지 개선에도 합의했다. 오토랜드 내 노후 위생시설을 전면 정비하고, 육아 지원의 일환으로 자녀가 첫돌을 맞는 직원에게는 축하 선물을 제공한다. 이와 함께 통상임금 특별협의에서는 수당·명절보조금·하기휴가비 등을 통상임금에 포함해 불확실성을 해소했다. 업계에서는 “해묵은 논란을 정리한 의미 있는 조치”라는 평가가 나온다.

이번 교섭은 정년 연장·주4일제 같은 민감한 의제로 난항을 겪었지만, ‘위기 상황을 함께 극복해야 한다’는 인식 아래 대승적 합의에 이르렀다. 결과적으로 이번 잠정합의는 단순한 임금 조건을 넘어, 공동 특별선언이라는 이례적 결과물을 통해 노사가 위기 극복 의지를 대내외에 천명한 사례로 기록될 전망이다.

완성차업계 한 관계자는 “기아 노조는 그간 강성으로 분류돼 왔는데 이번에는 ‘특별선언’이라는 상징적 방식을 통해 회사와 뜻을 모았다”며 “관세·전동화 등 불확실성이 커지는 시점에서 노사가 함께 메시지를 낸 것은 그룹 전체에도 의미 있는 전환점이 될 것”이라고 말했다.

한편, 현대자동차 노사도 지난 9일 울산공장에서 열린 20차 교섭을 통해 2025년도 임금 및 단체협약 잠정합의안을 마련했다. 현대차 노사는 글로벌 관세 위기와 전동화 전환기에 대응하기 위해 국내공장 재편, 신사업 기반 조성, 소프트웨어 전문인력 양성, 차세대 파워트레인 부품 생산 확대 등 미래 경쟁력 확보 방안을 함께 추진하기로 했다.

또한 ▷기본급 10만원 인상과 경영성과금 350%+700만원 ▷하반기 위기극복 격려금 100%+150만원 ▷글로벌 자동차 어워즈 수상 기념 격려금 500만원과 주식 30주 ▷현장 안전문화 구축 격려금 230만원 및 재래시장 상품권 20만원 지급 등이 포함됐다.