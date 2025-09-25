[헤럴드경제=조범자 기자] 배드민턴 여자단식 세계랭킹 1위 안세영(삼성생명)이 코리아오픈 8강에 안착했다.

안세영은 25일 경기도 수원체육관에서 열린 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 슈퍼 500 코리아오픈 여자단식 16강에서 대만의 주빈젠(24위)을 2-0(21-13 21-8)으로 가볍게 꺾고 8강에 올랐다.

2022년, 2023년 코리아오픈에서 정상에 오르며 2연패를 달성한 안세영은 2년 만에 이 대회 세 번째 우승을 정조준하고 있다. 안세영은 일본의 미야자키 도모카(10위)와 4강 진출을 겨룬다.

이번 대회엔 세계랭킹 2위 왕즈위, 3위 한웨, 그리고 ‘천적’으로 불리는 5위 천위페이(이상 중국) 등이 모두 불참한 가운데 안세영이 가장 유력한 우승 후보로 꼽힌다.

안세영이 이번 대회에서도 정상에 오를 경우 올해 8번째 국제대회 우승 트로피를 들어 올리게 된다.

남자복식 세계랭킹 1위 김원호-서승재(이상 삼성생명)도 야마시타 교헤이-미도리카와 히로키(일본·25위)에 2-0(22-20 21-15) 승리를 거두고 8강에 올랐다.

강력한 우승 후보인 김원호-서승재 조도 이 대회 정상에 오를 경우 올해 8승째를 따내게 된다.