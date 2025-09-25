- 전기硏, 전기차 및 충전기 제조사 연결해주는 플랫폼 구축, 상호호환성 검증

[헤럴드경제=구본혁 기자] 한국전기연구원(KERI)이 전기차와 충전기 사이에 발생하는 호환성 문제를 발 빠르게 해결하고, 관련 기업들의 성장을 지원하기 위한 ‘글로벌 상호운용성 시험 센터(GiOTEC, Global interOperability Testing Center)’를 세계 최초로 개소했다.

상호운용성은 전기차와 충전기 간 충전 호환성을 뜻한다. 전기차와 충전기 사이에는 일종의 연결 장치이자 물리적 연결이라고 할 수 있는 ‘커플러’가 있지만, 눈에 보이지 않는 표준에서 정의한 충전 절차 및 통신 프로토콜인 ‘시퀀스’도 존재한다.

커플러는 국가기술표준원에서 콤보1로 권고 후 호환성을 확보하고 있지만, 시퀀스는 표준이 제정되었음에도 불구하고, 오류가 빈번하게 발생하고 있다. 그 이유는 국내외 다수의 완성차 대기업과 다양한 충전기 기업(중소·중견기업 중심)들이 인프라 구축에 참여하고 있다 보니, 제조사별 표준 해석에 차이가 발생하기 때문이다. 여기에 더해 향후 PnC(전기차 내 인증서를 통한 충전 과금 결재), V2G(양방향 충전 기술) 등 각종 신기술이 적용될 경우, 기술적 복잡도 증가로 인해 충전 오류 발생 빈도가 더욱더 늘어날 수도 있다.

이를 해결하기 위해 KERI가 여러 기업체를 초청해 전기차와 충전기를 교차 검증하는 국제 테스티벌을 수년간 이벤트성으로 개최해 왔지만, 제조사들이 희망할 때마다 상호운용성을 실시간으로 점검하고 개선 방안을 빠르게 협의할 수 있는 소통의 장(인프라)에 대한 현장 요구가 갈수록 커지던 상황이었다.

KERI는 다양한 전기차 및 충전기 제조사들을 연결해 주는 플랫폼인 ‘GiOTEC’ 구축을 추진해 왔고, 지난해에는 현대차·기아, 벤츠 코리아, BMW 코리아 등 전기차 업계 대표 기업, 그리고 다수의 충전기 제조사 업체들과 시험장 구축 및 시험 기준 확립을 위한 업무 협약을 연이어 체결하며 단계를 밟아 갔다. 이후 시험 센터와 함께할 회원사를 꾸준히 확보해 나가면서 사전 준비를 마친 뒤, 오늘 세계 최초로 GiOTEC의 공식 개소를 선언하게 됐다.

전문가들은 상시 시험이 가능한 GiOTEC 탄생을 통해 전기차 완성차 업체는 물론, 충전기 제조사, 충전서비스사업자 등 모든 이해관계자가 상호운용성 확보라는 공동의 목적으로 활동할 수 있는 구심점이 마련될 것으로 기대하고 있다.

어느 기업이나 GiOTEC 운영위원회가 설정한 기술 기준을 통과하면 센터의 회원이 되어 본인들의 전기차 혹은 충전기를 추가 비용 없이 장기간 시험장에 상시 배치할 수 있다. 이러한 방식으로 센터에 들어온 타 제조사의 전기차 혹은 충전기와 자유롭게 상호운용성 시험을 시행하고, 개선 방안 협의가 가능하다.

특히 KERI는 전력기기에 대한 국제공인 시험인증 기관으로, 제3자 관점에서 시험 결과의 객관성과 공정성을 보증하여, 기업들의 신뢰를 받을 것으로 보고 있다. 또한 KERI는 글로벌 유명 300개 이상 기업을 멤버로 보유한 ‘국제전기차충전기술협의체(CharIN CharIN)’가 지정한 ‘제1호 전기차 글로벌 상호운용 적합성 평가기관’이기도 하여 시험 결과의 국제 통용성도 확보된다.

김남균 KERI 원장은 “전기차와 충전기는 하나의 시스템으로 동작하는 관계인 만큼, 상호 호환이 필수이고, 향후 충전 신기술도 도입되기 때문에 관련 표준을 확보한 국가나 기업이 전기차 시장의 주도권을 가질 것”이라고 밝히며 “GiOTEC은 국내 기업에게 빠르고 정확한 시험을 제공해 제품의 품질을 높이고, 수출 경쟁력 향상에도 큰 도움을 줄 것”이라고 전했다.