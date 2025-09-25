프랑스 국채금리 급등 부채·정치 교착 겹치며 신뢰 추락 프랑스 내 핵심 산업 직격탄 우려

[헤럴드경제=경예은 기자] 프랑스의 국가 신용등급이 사상 최저 수준으로 강등된 가운데 국채금리 급등까지 이어지며 유럽의 새 뇌관으로 부상할 수 있다는 분석이 제기됐다. 은행권도 조달비용 증가·위험비용 확대·자산가치 하락의 ‘삼중 압박’에 놓이며 금융시스템 리스크가 고조되고 있다는 평가다.

이영주 하나증권 연구원은 25일 보고서를 통해 “프랑스 정국은 긴축 예산안을 둘러싼 격돌로 극심한 교착에 빠져있다”며 “정치적 마비와 사회 불안 속에 신용평가사 피치(Fitch)는 프랑스의 신용등급을 ‘AA-’에서 ‘A+’로 강등했다”고 밝혔다. A+는 프랑스 역사상 가장 낮은 등급이다.

프랑스의 재정 상황은 이미 유럽연합(EU) 권고 기준을 크게 웃돌고 있다. 국내총생산(GDP) 대비 정부부채 비율은 114.1%로, 유로존 평균(88%)을 훨씬 상회한다. ▷그리스(152.5%) ▷영국(152.4%) ▷이탈리아(137.9%)를 제외하면 주요국 중 프랑스의 부채 비율이 가장 높다. 높아진 재정 부담이 신용등급 강등과 국채시장 불안을 키우는 요인이라는 평가다.

정치적 교착은 금융시장으로 직결됐다. 이 연구원은 “9월 들어 프랑스 10년물 국채금리는 3.5%를 넘어섰고 독일 국채와의 금리차(스프레드)는 80bp까지 확대됐다”며 “이는 유로존 위기 당시인 2011년 이후 최고 수준”이라고 강조했다. 과거 안정기에 35~40bp에 머물던 스프레드가 두 배 이상 벌어지며 투자자들의 불신이 가시화됐다는 분석이다.

특히 그는 “프랑스 10년물 금리가 포르투갈·이탈리아·그리스·스페인보다 높은 수준에 이르면서, 시장에서는 ‘프랑스가 유럽의 새로운 문제아가 될 수 있다’는 경계심이 커지고 있다”고 했다.

아울러 프랑스의 금융 불안은 은행권 압박을 통해 실물경제로 전이될 가능성이 있다는 지적이다. 은행의 순이자마진(NIM) 악화와 위험비용 증가는 금융중개 기능 위축으로 이어질 수 있기 때문이다. 프랑스 가계는 장기 고정금리 대출 비중이 높아 단기 충격은 제한적이지만, 은행이 조달 비용과 자산가치 하락을 먼저 떠안으면서 연체율 상승과 상업용 부동산 불안이 겹치고 있다는 설명이다.

기업 부문 충격은 더욱 직접적이다. 이 연구원은 “단기·변동금리 의존도가 높아 차입 비용이 곧바로 늘어나면서 투자와 고용이 축소됐다”며 명품·항공우주·에너지·관광 등 주요 산업도 금리 상승에 따른 자금조달 부담과 글로벌 수요 둔화에 직면할 위험이 있다고 봤다. 프랑스 경제의 쌍둥이 축인 글로벌 수출기업과 내수 기반 산업 모두가 압박을 받고 있다는 진단이다.

더욱이 이번 사태는 유로존 전반으로 번질 수 있는 잠재 리스크라는 점에서 파장이 크다. 크리스틴 라가르드 유럽중앙은행(ECB) 총재는 앞서 “프랑스 스프레드를 주의 깊게 보고 있다”고 언급한 바 있다. 이 연구원은 “프랑스와 독일의 국채금리 스프레드가 10년 만에 최고 수준으로 벌어지며 금융시장의 ‘분열 위험’이 재소환됐다”고 했다.

ECB가이 시장 안정 장치를 보유하고 있지만, 재정 건전성 요건을 충족하지 못한 프랑스에 적용하기는 어렵다는 점이 딜레마로 꼽힌다. 이 연구원은 “ECB의 긴급수단에 앞서 프랑스 정부가 스스로 정치 교착을 해소하고 재정 신뢰를 회복하는 것이 절실하다”고 덧붙였다.