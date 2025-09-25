네이버, 25만4000원에 거래 종료 두나무, 네이버파이낸셜보다 기업가치 커

[헤럴드경제=신주희 기자] 네이버의 자회사 네이버파이낸셜이 두나무를 계열사로 편입한다는 소식에 25일 네이버 주가가 11% 상승 마감했다.

이날 네이버 주가는 전일 대비 11.4% 오른 25만4000원에 거래를 마쳤다.

25일 투자업계에 따르면 네이버파이낸셜과 두나무가 포괄적 주식 교환을 진행할 계획이다. 네이버파이낸셜이 두나무 주식을 전부 사들이고 두나무 주주에게 신주를 주는 방식이다.

다만 두나무의 기업가치가 네이버파이낸셜의 기업가치보다 커 네이버파이낸셜이 대규모 신주를 발행할 것으로 전망된다.

증권가에서는 올해 기준 네이버파이낸셜의 기업가치를 7조원에서 9조원 수준으로 추정한 바 있다. 두나무의 시가총액은 비상장주식거래시장에서 12조원을 넘겼다.

두나무는 현재 우리나라 최대 가상자산 거래소 업비트를 운영하고 있다. 두나무가 발행한 원화 스테이블코인을 네이버페이에서 이용할 수 있도록 결제망을 구축해 네이버파이낸셜이 원화 스테이블코인 생태계를 선점하겠다는 구상이다.

이날 네이버는 해명 공시를 내고 “네이버파이낸셜은 두나무와 스테이블코인, 비상장주식 거래 외에도 주식 교환을 포함한 다양한 협력을 논의하고 있다”며 “추가적인 협력사항이나 방식에 대해서는 확정된 바 없다”고 밝혔다.