한국마사회 영상 도용해 사설 경마 불법 도박 충전 도운 일당도 검거 총 1700억원 규모 도박 자금 충전

[헤럴드경제=이영기 기자] 한국마사회의 경마 영상을 도용해 불법 경마 사이트를 운영해 도박 자금을 가로챈 일당이 검거됐다. 이들은 베트남 현지에서 국내를 겨냥한 도박사이트를 운영했다.

이들의 도박 자금 충전을 도운 일당도 검거됐다. 이번 검거된 일당은 약 1만8000명에 대한 도박 자금 충전을 도왔다. 파악된 도박 자금은 약 1700억원 가량이다.

이승하 서울경찰청 광역수사단 형사기동대 1팀장은 “베트남 호치민에서 불법 경마 사이트를 운영하고 도박 사이트 자금 충전을 도운 일당과 도박행위자 총 169명을 검거했다”며 “이중 총책급 6명을 구속했다”고 밝혔다. 수사팀은 지난 3월 말 사이트 운영 총책 검거를 시작해 9월 총 169명에 대한 송치를 마쳤다.

수사팀은 지난해 6월 실시간 경주 영상을 이용한 불법 경마 도박 사이트가 운영된다는 첩보를 입수해 수사에 착수했다. 수사팀은 한국마사회와 공조를 통해 첩보 내용을 확인했다. 이후 도박자금 입금 계좌 분석을 통해 사이트 운영자들을 검거 및 구속했다. 사이트 운영자들 검거를 시작으로 이들과 연계된 도박자금 충전 조직과 그 총책, 도박행위자 140명을 검거했다.

또 이들의 범죄 수익금 5억4000만원을 기소 전 추징 보전했고 이후 5억2000만원에 대해서도 추가 신청할 예정이다.

이번 붙잡힌 일당 중 불법 경마 사이트 운영 조직은 2022년 12월부터 지난해 11월까지 한국마사회의 실시간 경마 경주 영상을 도용해 불법 사이트를 운영했다. 이들은 중국업체가 불상의 방법으로 입수한 한국마사회의 영상을 200만원에 구매해 송출하는 식으로 14억원 규모의 도박 자금을 굴렸다. 국내에서 사이트 운영을 시작한 이들은 베트남 호치민으로 옮겨 범행을 이어갔다.

이들은 매일 경마도박이 가능하도록 한국마사회뿐 아니라 일본 경마 영상까지 도용해 7일 내내 경마 도박에 참여할 수 있도록 설계했다. 또 구독자 1만명을 모은 경마 유튜버를 통해 소개받거나 무작위 광고를 돌리는 방법으로 회원을 모집했다.

이 같은 방법으로 불법 경마 사이트를 운영한 일당 11명 전원이 검거되고 그중 40대 공동운영자 A씨와 B씨 등 4명은 구속됐다. 이들은 한국마사회법위반(도박개장) 혐의를 받고 있다. 11명 가운데 9명은 동종 전과를 갖고 있는 것으로 알려졌다.

또 사설 경마 등 여러 도박 사이트의 자금 충전·환전을 도운 일당도 이번에 덜미를 잡혔다. 충전 일당은 도박 사이트와 도박행위자 간 충전을 이어주는 역할이다. 통상 도박 사이트는 수사당국의 감시를 피하기 위해 직접 도박자금을 받지 않는다.

도박자금 충전 업체는 여러 사이트의 도박행위자에게 직접 자금을 받은 후 0.3~1%의 수수료를 받은 후 도박 사이트에 현금을 넘기는 식으로 자금 충전을 돕는다. 입금된 도박 자금은 일명 ‘앞방계좌’로 불리는 도박 자금 충전 조직의 계좌로 모인다. 경찰의 수사 시 특정 도박사이트로 흘러 들어가는 규모가 확인되지 않도록 혼선을 주는 수법이다.

이러한 방식을 사용해 도박자금 충전 첩에는 여러 도박 사이트에 도박 자금을 충전했다. 이들은 8곳의 도박사이트를 상대로 총 1만7795명의 도박행위자의 도박 자금을 충전했다. 이들이 대신 충전해 준 도박 자금 규모는 약 1700억원이다. 수사팀은 통합서면파 조직원 18명을 도박 공간개설 혐의로 추가 검거하고 총책인 조직폭력배 C씨 등 4명을 구속했다.

경찰은 향후 불법 도박사이트에 대한 엄정한 수사를 이어나간다는 방침이다. 이승하 팀장은 “경찰은 앞으로도 불법 도박사이트 운영 조직과 이들과 연계된 자금세탁 조직에 대해 첩보를 수집하고 엄정하게 수사할 것”이라고 강조했다.