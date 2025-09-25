[헤럴드경제=신소연 기자] “감정은 뇌가 아니라, 몸에서 시작된다.”

감정은 시간과 몸을 따라 움직이는 흐름이다. 마음이라는 추상적 공간이 아니라 몸이라는 구체적 매개를 통해 감정이 나타난다. 감정은 어긋난 생체리듬을 조율하는 방식으로 회복하려 한다.

정신의학과 전문의인 저자는 신간 ‘감정시계’에서 인간의 감정을 구성하는 10개의 신체 태엽을 따라가며 이야기를 풀어낸다. 장, 심장, 피부, 척추, 해마 같은 기관들은 감정이 지나는 통로이자 리듬의 기점이다. 신체와 감정이 교차하는 접점을 헤아리는 일상의 루틴과 감각 명상을 통해 독자가 스스로 감정시계를 조율할 수 있도록 이끈다.

보통은 감정은 스스로 다스릴 수 있다고 생각한다. 그래서 기분이 나쁘면 마음가짐이 잘못됐다고, 긍정적인 관점을 가져야 행복해질 수 있다고 판단한다. 감정을 다스리는 일은 곧 마음을 단속하는 일이라고 믿는다. 하지만 이유 없이 우울하거나, 종일 설명할 수 없이 불안하거나, 별일도 없는데 며칠째 무기력한 상태가 지속될 때는 이 감정들이 어디서 비롯된 것인지 몰라 무작정 억눌렀던 경험이 누구에게나 있을 것이다.

저자는 감정은 의지력이나 사고의 결과가 아니라 몸이 만드는 리듬의 현상이라고 단언한다. 이 리듬은 시간 속에서 작동하며, 생각이나 마음의 영향은 의외로 크게 받지 않는다. 그래서 저자는 감정의 발생점인 신체 기관을 감정시계 태엽이라 부른다. 감정은 장, 심장, 피부, 척추, 송과체, 편도, 해마, 생식선, 뇌간, 섬엽 등 10개의 장기와 그것들을 중심으로 구축된 복잡한 시스템이 만들어내는 리듬에서 비롯된다는 게 저자의 설명이다.

수많은 감정 관련 서적들이 말하는 것처럼 감정을 완벽히 이해하고 조절할 수 있는 건 아니라는 게 저자의 주장이다. 그래서 감정에 휘둘리는 사람들에게 섣불리 조언하거나, 감정을 이겨내야 한다는 성취 중심적 메시지를 전하지 않는다. 대신 감정이 우리가 살아가는 방식 그 자체이며, 그것을 신체의 기본 조건으로 받아들일 때 적절하게 조율할 수 있다고 말한다. 매일 아침 얼굴 위로 쏟아지는 햇빛을 향해 몸을 열고, 고개를 천천히 흔들며 뇌간에 진동을 만들고, 손으로 피부를 자극하며 감각을 깨우는 등의 작은 습관들을 제안할 뿐이다. 감각의 틈을 열어 감정시계의 태엽을 감는 것이다.

놀라운 점은 명상 연구자인 저자가 이 거창하지 않은 행위들 일부를 명상으로 규정한다는 사실이다. 저자는 지금껏 제안된 적 없는 독특한 명상 지침들을 통해 자신의 감정 리듬을 점검하고 복원하는 새로운 길을 발견하도록 돕는다.

