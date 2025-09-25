[헤럴드경제(여수)=박대성 기자] 롯데케미칼이 여수지역 내 홀로 사는 어르신 50세대를 대상으로 ‘사랑의 밑반찬 나눔’ 활동을 펼쳤다.

24일 열린 나눔 봉사활동은 롯데케미칼의 분기별 정기 후원을 통해 마련됐는데 식사준비에 어려움을 겪는 어르신들에게 당일 아침에 조리한 돼지갈비찜, 소고기잡채, 미나리오징어초무침, 유자오이무침 외에 배추김치(1kg), 과일, 누룽지 등 영양 가득한 반찬을 정성스럽게 준비해 전달했다.

롯데케미칼 여수공장 김성권 본부장은 “지역 어르신들에게 따뜻한 한 끼를 전해드릴 수 있어 뜻깊다”며 “앞으로도 지역사회와 함께 나눔을 실천하겠다”고 말했다.

함께 행사에 참여한 여수시노인복지관 김진우 관장은 “매 분기 빠짐없이 지원해 주시는 롯데케미칼에 감사드리며, 어르신들께 실질적인 도움이 되었을 뿐만 아니라 큰 위로와 정서적 지지가 됐다”고 전했다.

여수산단 롯데케미칼 사업장은 매년 독거 어르신을 위한 주거환경 개선사업, 다문화·한부모 가정을 위한 생필품 지원, 지역아동센터 지원 등 다양한 사회공헌활동을 전개해 오고 있다.