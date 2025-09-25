경찰 협력관 25일 캄보디아에 추가 파견 한인 납치·감금 피해 급증하자 긴급 대응

[헤럴드경제=이용경 기자] 최근 캄보디아에서 한국인을 겨냥한 납치·감금 등 범죄가 잇따르자 경찰청이 경찰 협력관을 추가 파견한 것으로 확인됐다. 이에 따라 캄보디아 현지에서 활동하는 한국 경찰 인력은 주재관(영사) 1명과 협력관 2명 등 총 3명으로 늘었다.

25일 헤럴드경제 취재를 종합하면 경찰청은 전날 국제협력관실 소속 경찰 협력관 1명을 캄보디아에 추가 파견했다. 파견된 협력관은 이날부터 주캄보디아 한국대사관에서 근무를 시작했다. 경찰청은 지난해 10월에도 캄보디아에 협력관을 파견했지만 현지에서 한국인 범죄 피해가 끊이지 않자 인력을 보강한 것이라고 밝혔다.

캄보디아 內 범죄 심각…경찰-정부 긴밀 협의

경찰청은 지난 7월부터 협력관 추가 파견을 위해 인사혁신처·외교부·행정안전부 등 관계 부처와 긴밀히 협의해 왔다. 캄보디아 현지에서 발생한 한국인 납치·감금, 보이스피싱 및 취업 사기 피해 통계와 도피사범 현황 등을 제시하면서 “기존 인력만으로는 급증하는 치안 수요에 대응하기 어렵다”고 강조한 것으로 전해졌다.

실제 경찰청이 참조한 외교부 통계를 보면 캄보디아 안에서 한국인을 겨냥한 범죄는 폭발적으로 증가했다. 일례로 납치·감금 피해자는 2021년(11명)과 2022년(21명)까진 10~20명 수준이었는데, 이듬해인 2023년 221명으로 폭증했다. 올해 상반기(1~6월)에만 기록된 피해자는 212명이다. 국내서 범죄를 저지르고 캄보디아로 도주하는 사례도 늘어났다.

캄보디아는 이른바 ‘초국경 범죄’의 거점으로 급부상했다. 중국인들이 이끄는 조직이 대형 범죄 단지까지 조성하고 각종 비대면 사기 범죄를 기획해 실행하는 사례가 보고됐다. 정상적인 일자리를 구하는 척 20~30대 한국인을 유인한 뒤 범죄조직에 가담시키는 경우가 대부분이다.

경찰 협력관은 현지 경찰과 함께 수사 공조·범죄 정보 수집·교민 피해 사건 대응 등을 담당하게 된다. 다만 기존 경찰 주재관이 외교부 정원(TO)에 속해 근무하는 것과 달리 이번 협력관은 치안 현안이 시급해 임시로 파견되는 형태다. 우선 1년 운영한 뒤 관계 부처 협의를 거쳐 정식 TO로 확대하겠다는 게 경찰의 계획이다.

캄보디아도 ‘코리안 데스크’ 필요, 목소리 커져

캄보디아는 태국·필리핀과 함께 ‘코리안 데스크’ 설치 필요성이 꾸준히 제기돼 온 국가다. 교민 사회는 최근 수년 사이 꾸준히 한국 경찰이 파견돼 한국인 관련 사건을 직접 챙겨야 한다고 목소리를 내 왔다.

코리안 데스크는 현지 경찰청 등 법 집행기관에 한국 경찰을 파견해 한국인(교민, 여행객) 관련 사건을 전담하고 현지 경찰과 공조하는 제도다. 외교부 소속으로 파견되는 주재관보다 긴밀하게 현지 경찰과 소통하며 임무를 맡을 수 있다는 장점이 있다.

태국과 필리핀에는 코리안 데스크가 설치돼 있다. 필리핀에는 협력관 3명, 태국에는 협력관 2명이 근무하고 있다. 코리안 데스크가 없는 베트남에는 협력관 1명이 배치돼 있다. 이 밖에도 인터폴과 유엔마약범죄사무소(UNODC)에도 각 7명과 1명이 파견됐다.

캄보디아는 기반 시설 부족과 현지 정부의 미온적 태도로 도입이 지연되고 있다. 이번 경찰 협력관 증원은 사실상 코리안 데스크 공백을 메우려는 조치로 해석된다.

경찰청 관계자는 “최근 캄보디아에서 한국인을 대상으로 한 범죄가 급격히 늘면서 지난 8월 말 협력관 1명을 선발했다”며 “현지 당국과 협력해 교민 피해를 최소화하겠다”라고 말했다.