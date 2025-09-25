BMJ, 1년 전 실린 논문 과학자 지적 잇따르자

[헤럴드경제=한지숙 기자] 국내서 연예인들의 다이어트 비법으로 알려져 주목받은 ‘애플 사이다 비니거(애사비)’의 체중 감량 효과를 다룬 논문이 오류가 많아 철회됐다.

25일 영국 데일리메일 등 외신에 따르면 세계적인 과학저널 출판사 BMJ(영국의학저널)는 ‘BMJ 영양·예방 및 건강(Nutrition, Prevention & Health)’에 1년여 전 실렸던 애사비 관련 논문을 철회한다고 밝혔다.

BMJ 그룹은 논문 철회 이유로 ‘다수의 분석 오류’와 ‘데이터 세트의 불규칙성’을 들었다.

레바논의 성령 대학교 과학자들이 발표한 해당 연구는 비만인 참가자들이 매일 아침 식사 전 애사비를 15㎖ 마셨을 때 3개월 만에 체중이 최대 8㎏ 줄어든다는 내용이 핵심이었다.

철회된 연구에 따르면 과체중 또는 비만(BMI 27-34)인 참가자 120명을 30명씩 네 그룹으로 나뉘어 세 그룹은 각각 5ml, 10ml, 15ml의 애사비를 매일 섭취했고 나머지 한 그룹은 위약(placebo)을 섭취했다.

12주 동안 참가자들은 식단과 운동 습관을 기록했다. 이후 결과에서 애사비를 섭취한 그룹은 최소 5㎏의 체중 감량과 BMI 2.7~3포인트 감소를 보인 반면 위약 그룹은 0.3㎏ 감량에 그친 것으로 나타났다.

연구진은 애사비가 체중 감량에 미치는 정확한 기전은 밝히지 못했으나, 동물 실험에서 인슐린 민감성 및 에너지 수준 개선 효과가 나타났다고 주장했다.

그러나 논문이 공개된 뒤 과학자들의 지적이 잇따랐다.

호주 퀸즐랜드 대학교의 헬렌 트루비 교수는 참가자들이 연구 시작 전 이미 체중 감량 중이었을 가능성, 식단 및 활동량의 자가 보고에 따른 불확실성, 체중 감량 약물 사용 여부 미보고 등 연구의 취약점을 지적했다.

스페인 나바라 대학교의 미겔 앙헬 마르티네스 곤잘레스 교수는 연구에서 사용된 통계 기법의 한계와 참가자들의 전체 식단 및 칼로리 섭취량 변화에 대한 정보 부족을 비판하며 신중한 접근을 당부했다.

이에 BMJ는 논문 출판 과정에 대한 내부 조사에 들어갔고, 결론적으로 연구 방법 보고가 부실했으며 ‘개연성 없는 통계값’이 포함돼 BMJ 그룹의 편집 정책을 위반한 것으로 봤다.

연구 저자들 역시 자신들의 오류가 단순한 실수였음을 인정하며 연구 철회 결정에 동의한다고 전했다.

BMJ 그룹의 출판 윤리 및 콘텐츠 무결성 편집자인 헬렌 맥도널드 박사는 “현재로서는 이 연구 결과가 신뢰할 수 없다”며 “이번 철회는 우리가 출판하는 콘텐츠에 제기된 우려를 조사하는 전략적이고 선제적인 접근 방식을 반영한다”고 말했다. 이어 “과학 기록을 바로잡는 것의 중요성을 고려할 때 필요한 조치를 취한다”며 “조사는 복잡하며 최종 결정에 수개월이 소요될 수 있다”고 덧붙였다.

한편 애사비는 사과 발효식초를 뜻하는 ‘애플 사이다 비니거’의 약칭으로, 다이어트뿐만 아니라 혈당 저하, 콜레스테롤 감소에 도움이 되는 것으로 알려졌다. 국외에선 킴 카다시안, 빅토리아 베컴, 제니퍼 애니스턴 등이 몸매 관리를 위해 즐겨 마시는 것으로 알려졌으며, 국내선 방송인 전현무와 박나래가 MBC ‘나 혼자 산다’에서 이를 챙겨 먹는 모습이 방송을 타면서 관심을 끌었다.