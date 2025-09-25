대전 현장최고위서 외교·안보 정책 비판 “李대통령, 北 두 국가론 편들고 헌법 부정” “金총리 발언은 美협박…반미 태세 전환”

[헤럴드경제=김진·김해솔 기자] 취임 한 달을 맞은 장동혁 국민의힘 대표가 25일 대전 현장 최고위원회의를 열고 “대한민국 대통령이 이재명이라는 것, 대한민국 국무총리가 김민석이라는 것. 그것이 지금 대한민국의 최대의 리스크”라고 날을 세웠다.

장 대표는 이날 대구광역시당에서 진행된 최고위에서 “대전은 이렇게 미래를 향해 뛰고 있는데, 이재명 정권과 더불어민주당은 대한민국의 미래와 국민의 삶에 파탄의 그림자를 드리우고 있다”고 이재명 정부의 외교·안보 정책을 비판하며 이같이 말했다.

장 대표는 이 대통령이 지난 23일(현지시간) 미국 뉴욕 유엔본부에서 실시한 유엔총회 연설에 담긴 ‘END(교류·관계 정상화·비핵화) 이니셔티브’에 대해 “사실상 북한의 ‘두 국가론’을 편들었다”며 “대북 제재 공조에 함께 힘을 모으는 동맹국들 앞에서 흡수 통일도, 일체의 적대적 행위도 하지 않겠다며 북한의 손을 들어준 셈”이라고 평가했다.

그는 “우리 헌법과 법률은 남북관계를 국가관계로 인정하지 않는다”며 “헌법정신이 이토록 명확한데, 자유민주적 질서에 입각한 평화통일을 실현해야 할 책무가 있는 대통령이 우리 헌법을 정면으로 부정하는 듯한 발언을 한 것”이라고 했다.

장 대표는 “북한과 친하게 지내겠다는 말만 잔뜩 있고, 북한의 위협으로부터 국가와 국민의 안전을 지키겠다는 말은 없었다”며 이재명 정부 출범 이후 실시된 대북 전단 살포·확성기 방송 중단의 실효성을 꼬집었다.

그러면서 “이재명 대통령이 가겠다고 외친 길은 실패가 자명한 길임을 우리 모두 뼈아프게 잘 알고 있다”며 “과거 정부에서 북한에 퍼주고 얻은 것은 한반도의 평화와 안정이 아니었다”고 했다. 이어 “연평해전, 천안함 폭침, 연평도 포격전, DMZ 목함지뢰였다”며 “서해공무원 피살이었고, 개성공단 폭파였고, 북핵 고도화였다”고 했다.

장 대표는 민주당 주도로 추진된 3대 특검(내란·김건희·순직해병)과 최근 조희대 대법원장에 대한 국회 청문회 개최 강행, 민주당에서 발의된 내란전담재판부 설치법 등에 대해서도 “온 나라를 들쑤셨다”고 지적했다. 이어 “독재를 위한 이재명 정권의 집착과 광기에 민생경제는 피눈물”이라며 “미국과 관세 협상을 제대로 마무리 못해 우리 기업과 국민의 부담만 눈덩이처럼 불어났다”고 했다.

장 대표는 이날 공개된 외신 인터뷰에서 ‘한국인의 미국 내 비자 및 통화 스와프 문제가 해결되지 않으면 대미 투자 프로젝트도 불확실하다’는 취지의 발언을 한 김민석 국무총리에 대해서도 “관세 문제를 외교로 풀어야 할 책임자인 국무총리가 미국을 향해서 협박을 하고 있다”고 지적했다.

그는 “관세 협상이 제대로 되지 않자 반미 선동으로 태세를 전환한 것이 분명해 보인다”며 “대한민국 정부가 한미관계에서 신뢰를 회복하고, 어떻게 이 문제를 풀고 관세협상을 마무리 지을지 고민해야 할 때에, 국무총리가 이런 무책임한 발언을 하는 것에 있어 온 국민은 경악을 금치 못할 것”이라고 했다.

이어 “한국에 대해서는 통화 스와프를 거부했던 미국이 아르헨티나에 대해서는 먼저 통화 스와프를 제시했다”며 “이게 무엇을 의미하는 것이겠나”라고 덧붙였다.