임상준 이사장, 친환경소비문화 확산 등 탄소중립실천에 선도적인 역할 강조

[헤럴드경제=이태형 기자]환경부 산하 한국환경공단은 24일 서울 강남구 코엑스에서 개최된 2025년 친환경 기술진흥 및 소비촉진 유공 시상식에서 국무총리상을 수상했다고 밝혔다.

‘친환경 기술진흥 및 소비촉진 유공포상 ’은 매년 환경개선에 도움이 되는 기술, 제품, 소비, 생활실천 등에 기여한 기업·기관·단체 등을 선정해 시상하고 있다.

환경공단은 그간 준정부기관 녹색제품 소비 부문에서의 우수한 실적으로 이번 국무총리상 수상의 영예를 안았다.

환경공단은 2024년 녹색제품 구매액 약 290억 원 달성, 녹색제품 등 시범구매 대상 상담회 개최, 커피찌꺼기를 재활용한 소품으로 사내카페 운영, 녹색제품 구매 관리 전담부서 운영 등 녹색제품 소비 확산 운동을 전개해 왔다.

임상준 한국환경공단 이사장은 “이번 수상은 공단이 실천해온 녹색소비 노력이 결실을 맺은 것”이라며 “공단은 녹색제품 구매 확대와 친환경 소비문화 확산을 통해 탄소중립 실천에 선도적인 역할을 다하겠다”고 말했다.